Adana ihracatta 3 milyar doları geçti

ADANA - Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, “Türkiye’miz 2022 yılında geçtiğimiz yıla göre, ihracatta yüzde 12.9 oranında artışla 254.2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Adana’mız ise bu artış oranının üzerinde performans göstererek yüzde 20.76 artış ile 3 milyar 8 milyon dolar ile tarihinin en yüksek ihracat rakamını gerçekleştirdi” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı ihracat rakamlarını değerlendiren Kıvan, küresel ticarette ‘sıkıntılı’ bir ortamda Türkiye ekonomisinin 2021'de yakaladığı büyüme ivmesini 2022’de devam ettirdiğini vurguladı. Adana özelinde ihracatın ayrıntılarına değinen Kıvanç, ilde faaliyet gösteren firmaların 2022’de 168 ülke ve bölgeye ihracat yaptığını kaydetti. Kıvanç, “En fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke; 306.2 milyon dolar ile Irak, 258.4 milyon dolar ile Almanya ve 201.6 milyon dolar ile İspanya olmuştur. Sektör bazında, yüzde 22.54 pay ile kimyevi maddeler ve mamulleri ilk sırada, tekstil ve hammaddeleri yüzde 20.11 pay ile ikinci, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 11.95 pay ile üçüncü sırada yer almıştır” bilgisini verdi.

Adana’nın ülke ihracatından aldığı payın 2022 yılında artığını söyleyen Kıvanç, şu değerlendirmeyi yaptı: “Adana 2021 yılında ülke ihracatından aldığı yüzde 1.21 payı, 2022’de yüzde 1.33’e çıkarttı. Bu artış bölgemiz sanayisinin büyüdüğünün en büyük göstergesidir. Adana için 3 milyar barajını açmak önemli bir kırılım oldu. Adana’nın son yıllarda Türkiye ortalamasının üstünde ihracat gerçekleştirdiğini görüyoruz. Adana, önümüzdeki süreçte ‘Türkiye’nin ikinci büyük yatırım ve üretim merkezi olma’ hedefine emin adımlarla ilerlemektedir.”