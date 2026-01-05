Adana ihracatta istikrarını korudu

ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce (TİM) açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kıvanç, ilin 2025 yılında yüzde 0.4 artışla 3 milyar 44 milyon 461 bin dolarlık ihracat seviyesine ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin ihracatını yüzde 4.5 artışla 273.4 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurgulayan Kıvanç, "Küresel ticarette daralma, artan maliyetler ve jeopolitik risklere rağmen elde edilen bu başarı son derece kıymetli oldu. Emek yoğun sektörlerde istihdam ve ihracatta kayıplar yaşanmasına rağmen, savunma sanayii, otomotiv, makine ve kimya gibi katma değeri yüksek sektörlerde yakalanan güçlü ivme, Türkiye’nin ihracatını yukarı taşıdı” dedi.

Adana’nın ihracatının da ivmesini koruyarak 3 milyar 44 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Kıvanç, “Küresel belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemde bu tablo, sanayicilerimizin üretim gücünü, dirençli yapısını ve ihracat kabiliyetini açıkça ortaya koymaktadır. Bizim için önemli olan sürdürülebilir büyümedir” ifadesini kullandı.

Ülkelerde Irak, sektörlerde kimya

2025 yılında Adana’dan en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Irak’ın ilk sırada yer aldığını söyleyen Kıvanç, “Irak’a yapılan ihracat 237.8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Irak’ı 200.1 milyon dolarla İspanya, 180.3 milyon dolarla İtalya takip etti. Bu tablo, Adana sanayisinin hem yakın pazarlarda hem de Avrupa pazarında güçlü konumunu koruduğunu gösterdi” diye konuştu.

Kıvanç, sektör bazında kimyevi maddeler ve mamullerinin 607.4 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığını belirten Kıvanç, “Tekstil sektörü 490.6 milyon dolarla ikinci sırada bulunurken, hububat bakliyat ve mamulleri sektörü 364.9 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı” bilgisini verdi.

Yeni yatırımlar ihracatta sıçrama sağlayacak

Adana’nın sanayi altyapısını güçlendirecek yeni organize sanayi bölgeleri, ihtisas OSB’leri ve lojistik projelerinin ihracatın geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kıvanç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve planlanan Adana Ana Konteyner Limanı gibi stratejik yatırımların tamamlanmasıyla Adana ihracatta çok daha güçlü bir sıçrama yapacak. Yakın gelecekte devreye girmesi planlanan Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB ve Su Ürünleri İhtisas OSB projeleri ise Çukurova’nın bereketli tarımsal potansiyelini sanayiyle entegre ederek hem gıda arz güvenliğine katkı sağlayacak hem de katma değerli tarım ve gıda ihracatına yeni bir ivme kazandıracak. Özellikle Ceyhan–Yumurtalık hattı, Adana sanayisinin geleceğinde stratejik bir üretim ve yatırım koridoru olarak öne çıkıyor. Burada birçok önemli yatırım söz konusu. Enerji, kimya ve petrokimya alanlarında hayata geçirilecek büyük ölçekli yatırımların tamamlanmasıyla bu bölgenin Marmara’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük körfezi konumuna ulaşacak. Akdeniz çanağının en önemli üretim üslerinden biri haline gelecek. Buna inancımız tamdır. Buna ek olarak yaklaşık 9 milyon TEU kapasiteyle planlanan Adana Ana Konteyner Limanı, şehrin lojistik gücünü küresel ölçekte üst seviyeye taşıyarak Adana’yı uluslararası ticaret ağlarının merkezlerinden biri haline getirecek. 2025 yılını istikrarla geride bırakırken, 2026 yılının Adana için bir atılım yılı olacağına yürekten inanıyoruz.”