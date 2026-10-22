Adana Kalkınma Programı 312 proje ile hayata geçirilecek

Eray ŞEN/ADANA

Adana Kalkınma Programı Vizyon 2040 Çalıştayı doğrultusunda yürütülecek projeler açıklandı. HiltonSA Otel’de düzenlenen Adana Kalkınma Programı tanıtım toplantısına Adana Valisi Mustafa Yavuz, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer ve çok sayıda davetli katıldı.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda ÇKA Planlama Birim Başkanı Murat Torun kalkınma hedefiyle hayata geçirilecek 312 proje hakkında kapsamlı sunum yaptı.

Vali Mustafa Yavuz, konuşmasında kalkınma yolunda atılacak adımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yalnızca 312 projeyi tanıtmak için bir araya gelmediklerini belirten Vali Yavuz, “Şehirler yalnızca yollarla, binalarla, yatırımlarla büyüyemez. Şehirleri büyüten insandır, akıldır, emektir, cesarettir ve en önemlisi ortak bir iradedir ve ortak bir hayaldir” dedi.

“312 proje aslında 312 ayrı umudun hikâyesini içeriyor”

Mustafa Yavuz şu değerlendirmeyi yaptı: “Açıkladığımız 312 proje aslında 312 ayrı umudun hikâyesini içeriyor. Adana, aslında hepinizin de çok iyi bildiği gibi, gerçekten çok özel bir şehirdir. Bereketin şehri, üreten insanların şehri, cesaretin, girişimciliğin ve çalışkan insanların şehri. Ama belki de Adana'nın en büyük zenginliği, sahip olduğu potansiyeli. Bizim görevimiz ise bu potansiyeli yalnızca anlatmak değil, sizlerle birlikte ortak bir irade ortaya koyarak o potansiyeli harekete geçirmek. Çünkü artık dünyada şehirler yalnızca sahip oldukları kaynaklarla değil, o kaynakları nasıl yönettikleriyle yarışıyorlar, kalkınıyorlar, gelişiyorlar. Artık mesele yalnızca ‘Neye sahibiz?’ sorusu değil, asıl soru ‘Sahip olduklarımıza ne yapacağız?’ sorusu. İşte bu Adana Kalkınma Programı, hepimizin ortak iradesiyle tam da bu soruya verilmiş ortak bir cevap içeriyor.”

Toplantıda daha sonra katılımcıların çevrim içi ortamda projeleri önceliklendirdiği interaktif çalışma gerçekleştirildi, kalkınma programı hakkında görüş ve öneriler alındı.