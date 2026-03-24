Adana karnaval için gün sayıyor

Bu yıl 1-5 Nisan tarihleri arasında 14’üncüsü düzenlenecek “Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın hazırlıkları son aşamaya geldi. Adana sokaklarında bahar havası estirecek karnaval programında; konserler, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, yarışmalar ile birlikte 4 Nisan’daki kostümlü kortej var. Karnavalın çok sayıda turisti Adana’ya çekmesi bekleniyor.

Karnaval Komitesi, etkinlikler için yurt içinden ve yurt dışından birçok başvuru alındığını, ‘karnavalın ruhuna uygun’ etkinlik projelerinin titizlikle değerlendirildiğini ve hazırlıkların son aşamada olduğunu açıkladı. Komitenin açıklamasında şu bilgiler verildi: “Karnaval resmi programında yer almak için çok çeşitli etkinlikler komitemize ulaşmış durumda. Şehrin farklı mekanlarında karnaval ziyaretçilerini çok eğlenceli etkinlikler karşılayacak. Amacımız dünyanın her rengini, dostluğu ve hoşgörüyü Adana’da buluşturmak olacaktır. Karnaval her yıl olduğu gibi bu yıl da şehrimizin ve çevre şehirlerin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Karnavalın bir parçası olmayı ve çiçeklenmiş portakal ağaçlarının kokularını hissetmek isteyenleri Adana’ya bekliyoruz. Karnaval gezginlerine tavsiyemiz ulaşım ve konaklama rezervasyonlarını bir an önce yaptırmalarıdır.”

Bozkurt: Gelenler memnun ayrılacak

Karnavalın fikir önderi Ali Haydar Bozkurt 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı programında ilgi çekici ve renkli etkinliklerin yer alacağını söyledi. Her yıl yeniliklerle dolu program yaptıklarını vurgulayan Bozkurt, “Bu yıl da güzel sürprizler yaşatacağız. Adana’ya geleceklere hafızalarından çıkmayacak karnaval günleri sözünü ve memnun ayrılacaklarının garantisini veriyoruz" dedi. Karnavalın yerel olmaktan çıkıp ulusal ve uluslararası boyuta taşınması büyük bir turizm hareketliliği sağladığına işaret eden Bozkurt “Karnaval halkımızın moral değerlerini yükseltirken Adana’nın marka kent olma yolunda kazandığı ivmeye katkı sunuyor ve kentin imajını da yükseltiyor. Hoşgörülü bir ortamda, pozitif insani değerlerimizle birlikte omuz omuza eğlenebilmenin önünü açıyor. Bunun yanında esnafımızın morali yükseliyor, ticareti artıyor. Çocuk temalı etkinlikleri artık her yıl programa koyuyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden çocuklar da her yıl gelsinler” diye konuştu.

Atatürk Parkı’nda hedef sıfır plastik

Karnaval kapsamında bu yıl yine Atatürk Parkı’nın Türkiye’nin en büyük ‘Plastiksiz Etkinlik Alanı’ olmasını hedefliyor. Adana Valiliği ve yerel yönetimlerin önceliği de ‘Temizlik ve Gıda Hijyeni’ olarak açıklandı. Atatürk Parkı Karnaval Yerleşkesinde tek kullanımlık plastik ambalaj ve kullanım malzemesi olmayacak, atıklar ikili ayrıştırma sistemiyle toplanacak.

Vitrin ve balkon süsleme yarışması

Bu yıl şehrin dört bir yanındaki işletmeler kendi mekanlarındaki etkinlikler ile resmi programa girebilecek. İlk kez düzenlenecek Vitrin ve Balkon Süsleme Yarışması ile şehirdeki birçok bina süslenecek. Adana Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2-5 Nisan’da HobbyPort Akdeniz Fuarı düzenlencek; kamp karavan, tiny house, avcılık, balıkçılık, doğa sporları, motosiklet ve otomotiv meraklıları buluşacak.

Karnaval etkinlik programları www.nisandaadanada.com adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.