Adana Lezzet Festivali’ne 1 milyon ziyaretçi bekleniyor

Eray ŞEN/ADANA

9-10-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, üreticileri, kadın kooperatiflerini, ustaları, şefleri, akademisyenleri ve gastronomi tutkunlarını aynı sofrada buluşturacak. Merkez Park’ta ziyaretçilerini ağırlayacak festival bu yıl “Acısıyla Tatlısıyla – On Yıl On’ca Lezzet” sloganı ile düzenleniyor.

Geçen yıl 800 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan festivalde bu yıl beklenen ziyaretçi sayısı 1 milyon. Yine geçen yıl yaratılan 3.7 milyar liralık ekonomik değerin bu yıl 5 milyarı bulması bekleniyor. Geçen yıl 55 milyon olan dijital gösterim sayısının ise 75 milyonu geçeceği öngörülüyor.

Vali Yavuz: Türkiye’nin en büyük gastronomi festivali

Festivalin Hilton Oteli’nde düzenlenen tanıtım toplantısı Adana Valisi Mustafa Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, ilçe belediye yöneticileri, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşları ve gastronomi dünyasından temsilcilerin katılımıyla yapıldı. Vali Mustafa Yavuz, yaptığı konuşmada Adana Lezzet Festivali’nin kentin marka değerlerinden biri olduğunu söyledi. Bütün Adanalıların sahip çıktığı festivalin 9 yıllık geçmişinde 4 milyonu aşkın ziyaretçi ile buluştuğunu belirten Vali Yavuz, “Türkiye’nin en büyük gastronomi festivalini, yine Türkiye’nin en büyük festival alanında yapacağız” dedi. Festivalin bölgede sağladığı olumlu etkilere dikkat çeken Vali Yavuz, “Mersin’den Osmaniye’ye, Hatay’a, Antep’e kadar otellerin dolduğu hem sosyal hem de ekonomik anlamda ciddi bir hareketlilik sağlıyor” diye konuştu.

Kıvanç: Gastronomi kültürünü yeni nesillere aktarıyor

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç da konuşmasında festivalde yapılan etkinlikler kadar Adana’nın yerel ürünlerinin tanıtılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Kıvanç, festival sayesinde üreticilerin emeğinin görünür hale geldiğini, kadın kooperatiflerinin ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaştığını, genç şeflerin kendilerini gösterme fırsatı bulduğunu kaydetti. ADASO Başkanı Kıvanç, Adana’nın gastronomi kültürünün yeni nesillere aktarılmasının da önemli bir kazanım olduğunu bildirdi.

Ünlü şefler ile mutfak atölyeleri düzenlenecek

Adana Valiliğinin öncülüğünde oda ve borsaların desteği, sivil toplum kuruluşlarının katkısı ve özel sektör firmalarının katılımıyla düzenlenen festivalde bu yıl 67 lezzet firması ve 30 kooperatif yer alacak. Yurt içinden Kayseri ve Muğla’nın ünlü lezzetleri ile katılacağı festival yurt dışından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hindistan ve Azerbaycan’dan gelen konukları ağırlayacak. Ünlü şeflerin mutfak atölyeleri ile katkı sağlayacağı festival, Zara ve Kıraç konserlerinin yanı sıra İbrahim Büyükak ve Tahsin Hasoğlu’nun stand-up gösterileri ile renklenecek. Ödüllü festival koşusu ile Seyhan nehri üzerinde lazer ve dron gösterileri de programda yer alıyor. Festivalin bir başka boyutu da bu yıl sürdürülebilirlik konulu etkinlikler olacak.