Adana Lezzet Festivali’ne 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor

ADANA/EKONOMİ

Adana Valiliği himayesinde Adana Büyükşehir Belediyesi, dört merkez ilçe belediyesi ve oda başkanlarının katkılarıyla düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, İstanbul’da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Bu yıl 10-11-12 Ekim tarihlerinde ‘Kuşaktan Kuşağa’ temasıyla Merkez Park’ta lezzet tutkunlarını buluşturmaya hazırlanan festivalin tanıtım toplantısı Ortaköy Feriye'de düzenlendi. Adanalı gazeteci ve sunucu Fulya Öztürk’ün moderatörlüğünde yapılan toplantıda, Festival İçerik Sorumlusu Gökmen Sözen, Merkez Park ana sahnesinde ziyaretçileri bekleyen etkinliklerle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, ilin sahip olduğu zenginlikleri ve festivalin önemini anlattı. Vali Köşger, “Adana’da sofraya oturmak demek hem şehrin tarihine hem doğasının cömertliğine hem de insanlarının içten misafirperverliğine ortak olmak anlamına gelir” dedi.

Adana’nın sadece lezzetlerin değil kültürün, sanatın ve kardeşliğin buluşmasına da ev sahipliği yapacağını vurgulayan Vali Köşger, “Bu yılki temamız ‘Kuşaktan Kuşağa’. Çünkü lezzet yalnız damakta kalan bir tat değil; bellektir, hatıradır, ortak dildir. Annelerimizin yoğurduğu hamur, ustalarımızın işlediği kebap, ninelerimizin pişirdiği tatlı ve çocuklarımızın paylaştığı sevinç aynı sofrada buluşur. Her lokmada toprağın bereketi, emeğin hakkı ve geçmişten geleceğe uzanan bağ vardır. Adana mutfağı bu yüzden bir kültür aktarımıdır; tarifi kadar hikâyesi, tekniği kadar hatırası kuşaktan kuşağa devredilir” diye konuştu.

Adana’da 23 tescilli coğrafi işaret bulunuyor

Adana’da 23 tescilli coğrafi işaret bulunduğu bilgisini veren Vali Köşger, “Bu tesciller, yalnızca özgün tatları korumakla kalmıyor; aynı zamanda üretim bilgisini, yöresel teknikleri ve emeği de muhafaza ediyor. Adana Kebabı, Adana Analı Kızlısı, Adana Şırdan Dolması gibi yemeklerimiz; Adana Bici Bici, Adana Halka Tatlısı, Adana Karakuş Tatlısı ve Adana Taş Kadayıfı gibi tatlılarımız bu coğrafi işaretlerin en bilinen örnekleri arasında. Festival alanında, bu değerlerimizi tescil logoları, izlenebilirlik bilgileri ve üretici hikâyeleriyle görünür kılacağız” ifadesini kullandı. Adana Valisi, festivalin usta şeflerin söyleşileri, paneller, canlı ustalık gösterimleri, çocuk atölyeleri, gençler için yarışmalar, konserler ve açık hava etkinlikleriyle zengin bir içeriğe sahip olduğunu kaydetti.

Geçen yıl 800 bini aşkın ziyaretçi katılmıştı

Geçtiğimiz yıl düzenlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin 800 bini aşkın konuğu ağırladığını hatırlatan Vali Köşger, “Festival süresince yaklaşık 3.7 milyar liralık ekonomik hareketlilik yaşandı. 76 standa ek olarak, 48 kadın kooperatifine de yer ayrıldı. Böylece emeğin ve kadın üreticinin değeri de festival sahnesinde görünür kılındı. Bu sene üç gün boyunca 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi Adana’nın bereketli sofrasında buluşturmayı hedefliyoruz, festivalimizi sadece bir gastronomi etkinliği değil, kültürden ekonomiye uzanan güçlü bir şölen hâline getirmek istiyoruz” dedi.

UNESCO’nun yaratıcı şehirler ağına adayız

Adana’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı – Gastronomi adaylık dosyasının kabul gördüğünü, sürecin Paris aşamasının tamamlandığını belirten Köşger,“Nihai kararın, 30 Ekim–13 Kasım 2025 tarihleri arasında Semerkant’ta düzenlenecek UNESCO 43. Genel Konferansı’nda tüm dünyaya açıklanması beklenmektedir. Bu gelişme mutfak mirasımızın küresel ölçekte tescillenmesi, yaratıcı endüstrilerimizin güçlenmesi ve kültür temelli kalkınma anlayışımızın uluslararası alanda görünür olması açısından stratejik bir eşiği ifade etmektedir. Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olmamız, Adana mutfağını yalnızca Türkiye’ye değil, tüm dünyaya hitap eden bir değer haline getirecektir” yorumunu yaptı.

Etkinlikte daha sonra katılımcılara Adana lezzetleri ikram edildi.