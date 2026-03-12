Adana Şalgamı AB’den coğrafi işaret tescili aldı

ADANA/EKONOMİ

Adana’nın köklü gastronomi mirasının en önemli değerlerinden olan Adana Şalgamı, Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. Adana Şalgamı, Adana’nın AB tarafından tescillenen ilk ürünü olurken, Türkiye’den ise 45’inci ürün oldu. Ayrıca fermente ve sağlıklı içecekler kategorisinde Türkiye’den AB tescili alan ilk ürün olarak kayıtlara geçti.

Şalgam Üreticileri Derneği (ŞALGAMDER) Başkanı Selahiddin Nas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; yüzyıllardır Adana mutfağının vazgeçilmez bir parçası olan şalgamın, kendine özgü üretim yöntemi, doğal fermantasyon süreci ve eşsiz lezzetiyle uluslararası düzeyde de resmen tescillenmiş bir değer haline geldiğini söyledi. Nas, şöyle devam etti:

“Bu tescil, sadece bir içeceğin değil, Adana’nın kültürünün, emeğinin, üretim geleneğinin ve gastronomi zenginliğinin Avrupa Birliği tarafından kabul edilmesi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Adana Şalgamı’nın korunması, standartlarının güvence altına alınması ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşması açısından da son derece önemli bir adımdır. Şalgam üreticileri olarak bu gurur verici gelişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”