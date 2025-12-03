Adana şalgamı Avrupa’da tescil edildi

Eray ŞEN/ADANA

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram ve Şalgam Üreticileri Derneği (ŞALGAMDER) Başkanı Selahiddin Nasl, birlikte düzenledikleri basın toplantısında şalgamın Avrupa’da tescili ile ilgili gelişmeleri kamuoyuna açıkladı.

ATO Başkanı Bayram, Avrupa Patent Enstitüsü’nün şalgamın tescili başvurusunu 21 Kasım 2025 tarihinde uygun bulduğunu söyledi. Kararın üç aylık askıda kalma süresi tamamlanınca resmen yürürlüğe gireceğini belirten Bayram, “Şalgam Adana olarak Avrupa’dan patentini aldığımız ilk ürün oldu” dedi.

ŞALGAMDER Başkanı Selahiddin Nas da sağlıklı ürün kategorisinde olan şalgamın, Avrupa’da tescili ile birlikte daha geniş pazar payına ulaşacağını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Bu karar ürünümüzün tanınırlığının, bilinirliğinin artması açısından tarihi bir adımdır. AB tescili sadece koruma mekanizması değildir. Bu, yeni fırsatların kapısını aralayan bir süreçtir. Tescil süresi tamamlandığında şalgamımız küresel pazarda daha görünür hale gelecek, taklitlere karşı koruma sağlanacak ve üreticilerimizin rekabet gücü artacaktır. Şehrimizin değerini uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde duyurma imkanı bulacağız.”