Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç: “İlk 500’de 16 firma ile üretimdeki iddiamızı ortaya koyduk”

ADANA/EKONOMİ

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu – 2025” listesinde Adana’dan 16 firma yer aldı. Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, küresel ve ulusal ekonomideki zorlu dönemeçlere rağmen Adana firmalarının istikrarlı yapısını koruduğunu belirterek, ““2023 yılında listeye 11 Adana firması, 2024 yılında 16 firmamız girmişti, 2025 yılında bu sayıyı korumayı başardık. Listeye bu yıl katılan 2 firmamızla birlikte Adana sanayisinin dinamizmi ve üretim gücü tescillenmiş oldu” dedi.

Kıvanç, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Adana’mız, bu yıl da 16 firmasıyla Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında ağırlığını güçlü bir şekilde hissettirmektedir. Adana sanayisinin mali performansındaki yükseliş, üretimden net satış rakamlarımıza da çok net bir şekilde yansımıştır. 2024 yılı İSO 500 listesinde yer alan Adana firmalarımızın toplam üretimden net satışları 133 milyar 375 milyon 471 bin 108 TL seviyesindeyken, 2025 yılı verilerinde bu rakam 30 milyar 395 milyon 55 bin 411 TL’lik net bir artışla 163 milyar 770 milyon 526 bin 519 TL’ye ulaşmıştır. Firmalarımızın toplam pazar payını ve satış başarısını yüzde 22.79 oranında büyütmesi, Adana’nın sadece üretim miktarında değil, yarattığı ekonomik değer ve finansal güçte de basamak atladığının en açık göstergesidir. Listede yer alan 16 firmamızın performans dinamiklerine baktığımızda; 3 firmamız 2 yeni firmamız ise devler ligine bu yıl ilk kez adım atarak gücümüze güç katmıştır. Burada çok önemli bir parantezi de açmak gerekiyor; İSO 500 listesinde resmi olarak Adana firması olarak görünen bu 16 markamızın yanı sıra, asıl üretim tesisleri ve fabrikaları Adana’da olan, şehrimizde ciddi anlamda istihdam sağlayan ve üretim yapan ancak şirket merkezlerinin farklı illerde bulunması sebebiyle listede o illerin hanesine yazılan çok sayıda büyük sanayi kuruluşumuz da mevcuttur. Bu durum, Adana'nın gerçek sanayi potansiyelinin ve üretim ekosisteminin aslında açıklanan resmi rakamların ve 16 firmanın çok daha üzerinde olduğunu net bir şekilde kanıtlamaktadır. Yapımı hızla süren yeni organize sanayi bölgelerimiz, genişleyen üretim alanlarımız ve stratejik lojistik avantajlarımızla önümüzdeki süreçte hem resmi listedeki yerimizi daha yukarılara taşıyacağız hem de Adana topraklarında üretilen değerlerin küresel pazardaki yerini pekiştireceğiz.”

Adana’nın zirvesinde Sasa var

TÜPRAŞ’ın bu yıl da birinci olduğu listede Adana firmalarından Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 44’üncü oldu. Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. 138, Elita Gıda 229, Pier Agro Gıda 314, ADM Besin ve Tarım A.Ş. 351, Oğuz Gıda 356, Omnia Nişasta 370, Kıvanç Tekstil 389, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj 390, Pilyem Gıda 425, Bossa Ticaret ve Sanayi 435, Aksu Piliç 437, Sunar Mısır Entegre Tesisleri 455,