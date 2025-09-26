Adana sanayisi dayanıklı çıktı!

Eray ŞEN/ADANA

Ülke genelinde iflas ve konkordatoların arttığı bir dönemde Adana ekonomisi zor koşullara karşı dayanıklılığı ile dikkat çekti. 2024 yılında 33 firmanın konkordato ilan ettiği ilde, 2025 yılının ocak-ağustos döneminde bu sayı 10’a geriledi. Adana Sanayi Odası (ADASO) üyeleri arasında ise geçen yıl 10 firma konkordato ilan etmişken, bu yıl ocak-ağustos döneminde sadece 2 firma bu yola başvurdu.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, EKONOMİ’nin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Kıvanç, Adana Sanayi Odası’nın 2 bin 350’nin üzerinde aktif üyesi olduğunu belirterek, “Son bir yılda Odamıza kayıtlı üyelerimiz arasında kapanma, konkordato veya iflas eden şirketler çok az sayıdadır; genel olarak üyelerimiz faaliyetlerini sürdürmektedir” dedi.

Kıvanç, son iki yılda il genelinde konkordato ilan eden şirketler hakkında şu bilgileri verdi: “Adana’da 2024 yılında 33 firma konkordato ilan etmişken, 2025 yılının ocak–ağustos döneminde bu sayı 10’a gerilemiştir. Odamız üyeleri açısından baktığımızda ise 2024 yılında 10 üye firmamız konkordato ilan ederken, 2025’in aynı döneminde yalnızca 2 firmamız bu yola başvurmuştur. Bu tablo, hem genel anlamda hem de üyelerimiz özelinde konkordato ilanlarında önemli bir düşüş yaşandığını ve ekonomik açıdan daha istikrarlı bir döneme girildiğini göstermektedir. Türkiye genelinde konkordato başvurularında artış gözlense de Adana’da bu durum çok sınırlı seviyede gerçekleşmiştir. Sanayicilerimiz zorluklara rağmen üretimlerini ve istihdamlarını koruma yönünde gayret göstermektedir.”

“KOBİ’lere uygun faizli, uzun vadeli kredi verilmeli”

Firmaların bu dönemde karşılaştığı en önemli sorunların; karsızlık, faizlerin yüksek olması, krediye ulaşmada yaşanan sıkıntılar ve artan maliyet baskısı olduğuna dikkat çeken Kıvanç, “Özellikle KOBİ’ler bu zorluklardan daha fazla etkilenmektedir. Buna ek olarak artan istihdam maliyetleri işletmelerin üzerinde ciddi yük oluşturmaktadır” yorumunu yaptı. Çözüm için öncelikle KOBİ’lere uygun faizli ve uzun vadeli krediler sağlanmasının önem taşıdığını vurgulayan Kıvanç, şöyle devam etti:

“Döviz dönüşüm desteği tüm firmalara sağlanmalı”

“Ancak KOBİ’lere yatırım desteğinden ziyade öncelikle krediye erişim imkânı sunulması gerekmektedir. Bunun dışında ihracatçılarımız için döviz geliri destekli finansman enstrümanlarının geliştirilmesi elzemdir. Firmaların ihracat bedeli dövizlerinin TL’ye dönüşümünü teşvik amacıyla sağlanan döviz dönüşüm desteği, mevcut durumda yapılan ihracatın yalnızca yaklaşık yüzde 20’sini kapsamaktadır. Yüzde 3 oranındaki bu destekten sınırlı bir kesim faydalanabilirken, ihracat yapan firmaların büyük çoğunluğu yani yaklaşık yüzde 80’i yararlanamamaktadır. Oysa bu desteğin tüm firmalara kayıtsız şartsız sağlanması ve oranın yüzde 5-10 seviyelerine çıkarılması büyük önem taşımaktadır.”

“Bazı sektörlerde sıkıntı yaşandığı doğru”

Ekonomideki sorunların sektörlere yansımalarını değerlendiren Kıvanç, “Bölgedeki bazı sektörlerde sıkıntıların yaşandığı doğrudur. Özellikle tekstil, ayakkabı, saraciye ve konfeksiyon sektörlerinde küresel talepteki daralma, artan girdi maliyetleri ve rekabet koşulları nedeniyle istihdamda kısmi azalmalar yaşanmaktadır. Buna karşılık, ihracat performansı güçlü olan sektörler istihdamın korunmasına katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla bazı sektörlerde istihdam kayıpları görülürken, kimya gibi hızlı büyüyen sektörler istihdamı dengelemekte ve bölge ekonomisine canlılık katmaktadır” diye konuştu.