Adana Ticaret Borsası tek listeyle seçimini yaptı

ADANA/EKONOMİ

Adana Ticaret Borsası (ATB) meclis üyeliği organ seçimleri tamamlandı. Tek listeyle gidilen seçimde üyeler, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç’in başkanlığındaki listeye güvenoyu verdi. Seçim sonucunun Adana Ticaret Borsası camiasına hayırlı olmasını dileyen ATB Başkanı Bilgiç, üyelerin gösterdiği ilgi ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ATB’nin Türkiye’deki 117 ticaret borsası içerisinde, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında 7 yıldızlı akredite olan ilk ve tek ticaret borsası olduğunu belirten Bilgiç, bu başarının büyük emek, özveri ve kurumsal birikimle elde edildiğini söyledi.

Bilgiç, “7 yıldızı almak kolay değil. Bunun arkasında büyük bir emek, özveri ve ekip çalışması var. Biz bu başarıyı daha ileriye taşıyacak, işini özenle ve en iyi şekilde yapacak, Adana’nın vizyonuna yaraşır bir ekiple yolumuza devam ediyoruz” dedi.

“Üretimin her alanında planlama şart”

Üretimde planlamanın önemine dikkat çeken Bilgiç, yeni dönemde üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği, sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşturulmasına katkı sunacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Her platformda üretimde planlamanın şart olduğunu ifade ediyoruz. Önümüzdeki süreçte üretenin alın terinin karşılığını alabileceği, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak planlamaların oluşturulması için Adana Ticaret Borsası olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu çalışmaların hem yönlendiricisi hem de öncüsü olmak için yoğun gayret göstereceğiz. 1913 yılında kurulan asırlık Adana Ticaret Borsası emin ellerdedir.”

2026–2030 döneminde Adana’nın tarım ve ticaret vizyonuna katkı sağlayacak yeni programlar ortaya koyacaklarını belirten Bilgiç, “Adana’mız, bölgemiz, üreticilerimiz ve ülkemiz için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Yönetim ve kurullar 8 Ekim’de belirlenecek

Yeni seçilen ATB Meclis Üyeleri, seçim takvimi doğrultusunda 8 Ekim’de yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, birlik genel kurul delegeleri ile disiplin kurulu üyelerini belirleyecek.