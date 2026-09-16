Adana Ticaret Borsası yeni dönemde beş konuya odaklanacak

ADANA/EKONOMİ

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, ATB'nin eylül ayı meclis toplantısında 2022–2026 dönemindeki çalışmalar ile 2026–2030 hedeflerini değerlendirdi. Bilgiç, 7 yıldızlı hizmet anlayışlarını daha ileri taşıyacaklarını belirterek, “Üreticiler ve üyelerimizin ihtiyaçlarını sahada dinledik. Temel amacımız; üyelerimizin ve üreticilerimizin ekonomik çıkarlarını korumak, geliştirmek, tarım ve gıdanın sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak, Adana’nın tarımsal potansiyelini yüksek katma değere dönüştürmektir” dedi.

ATB’nin geride kalan dönemde üyeleri, üreticileri ve tüm paydaşlarıyla birlikte hareket ederek; tarım, gıda, ticaret, sanayi, eğitim ve uluslararası alanlarda çok yönlü çalışma yürüttüğünü belirten Bilgiç, kurumsal kapasite ve hizmet kalitesini güçlendiren önemli adımlar atıldığını anlattı. TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında 7 Yıldızlı Ticaret Borsası unvanının, kurumsal gelişim ve sürekli iyileştirme anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bilgiç, akreditasyon, kalite yönetimi, yetkili sınıflandırıcı laboratuvar, lisanslı depoculuk ve elektronik alım-satım hizmetleri başta olmak üzere üyelerin ve üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet altyapısının geliştirilmesine önem verdiklerini kaydetti.

Bilgiç, yeni dönemde çalışmaların beş temel başlıkta yoğunlaştırılacağını açıkladı. Buna göre Adana Ticaret Borsası’nın öncelikleri; güçlü ve kurumsal bir borsa yapısının sürekli geliştirilmesi, dijital dönüşümün hızlandırılması, yenilikçi ve rekabetçi bir tarım-gıda ekosisteminin desteklenmesi, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmalarının güçlendirilmesi ile dış ticaret ve uluslararası çalışmaların geliştirilmesi olacak. Yeni dönemde dijital dönüşüm çalıştayı, Tarım-Gıda Ar-Ge ve İnovasyon Çalıştayı, yeşil dönüşüm çalışmaları, ihracat çalışma grubu ve Borsa Akademi Platformu gibi yeni çalışma alanlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ayrıca yerli tohum, coğrafi işaret, su yönetimi, enerji verimliliği, e-ticaret ve e-ihracat gibi alanlarda üyelerin ve sektörlerin rekabet gücünü artıracak çalışmalar yürütülecek.