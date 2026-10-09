Adana Ticaret Borsası’nın yeni yönetimi belirlendi

ADANA/EKONOMİ

Adana Ticaret Borsası’nda (ATB) 2026-2030 döneminde görev yapacak yeni yönetim belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Şahin Bilgiç, yeni dönemde de Adana’da tarım gıda ve hayvancılık sektörüne hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

1913 yılında kurulan, Adana’nın ve Türkiye’nin köklü kurumlarından biri olan Adana Ticaret Borsası’nda görev yapmanın büyük bir onur olduğunu belirten Bilgiç, geçmiş dönemlerde birlikte görev yaptığı tüm yol arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan Bilgiç, “Adana Ticaret Borsası’nı Türkiye’de ilk ve tek 7 yıldızlı akredite ticaret borsası haline getirmede herkesin katkısı var” dedi.

2026-2030 döneminde de aynı kararlılık ve güçlü birliktelikle çalışacaklarını belirten Bilgiç, “Göreve geldiğimiz günden beri ortaya koyduğumuz vizyonla Adana’mıza ve Adana Ticaret Borsamıza dışarıdan bakışı değiştirdik. Birlikte görev yaptığımız yol arkadaşlarımızın ve çalışanlarımızın emeği, gayreti ve geleceğe dönük bakış açısı bizler için çok önemliydi. Teknolojiyi yakından takip ederek, geleceği planlayarak borsamızı hak ettiği yere taşıma hedefiyle çalıştık. Bugün Adana Ticaret Borsası’nı Türkiye’nin en önemli ticaret borsalarından biri haline getirmenin gururunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

Seçim sürecinin sonunda; ATB Meclis Başkanlığına ise Osman Bağış getirildi. Şahin Bilgiç’in başkanlığındaki yönetim kurulunda da Hamit Tezcan, Şahin Güneşer, Yasin Milli ve Seçil Sarısoy yer aldı.