Adana Ticaret Odası, 33 maddelik çalışma planını açıkladı

Eray ŞEN/ADANA

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının çalışanlarını ATO’nun yeni hizmet binasında ağırladı. Resmi açılışı ağustos ayında yapılması planlanan yeni binada, gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Bayram, ardından kurumun çeşitli birimlerini gezdirerek tanıtımını yaptı. Daha sonra ATO meclis salonunda, yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bir konuşma yapan Başkan Bayram, üzerinde çalıştıkları konuları anlattı.

Adana’nın gelişimine yönelik 33 maddelik dört yıllık çalışma planı hazırladıklarını belirten Bayram, “Ayrıca 9 projenin hazırlığını yapıyoruz. Bunları yakın bir zamanda açıklayacağız” dedi. Bayram şöyle devam etti:

“Adana’nı önü çok açık; Kimya Vadimiz, Enerji Vadimiz yapılıyor, Yumurtalık’a iki tane liman yapılıyor. Sera OSB ve Balıkçılık OSB’miz onaylandı. Toplam 6 tane olan sanayi sitelerinden tekstil, mobilya ve gıda sektörleriyle ilgili olanların sorunu çözüldü. Arkasından geri dönüşüm, matbaacılar ve mahrukatçılar siteleri gelecek, Bakanlıktan tahsis bekleniyor. Bunların da takipçisiyiz.”

Çalışma planlarının temelinde ‘birlikteliği sağlamak’ olduğunu vurgulayan Bayram, “ATO, belediyeler, milletvekillerimiz, sivil toplum kuruşlarımız, iş adamı derneklerimiz olarak birlikteliği sağlayamazsak Adana’ya faydalı olamayız. Ben bu birliktelik için sonuna kadar uğraşacağımızın sözünü veriyorum. Bu birlikteliği sağlayabilirsek Adana ile ilgili bir proje için Ankara’ya gittiğimizde sonuç alacağımıza eminim” diye konuştu. Bayram, çalışma planının ana hatlarıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Her yıl ATO ve Adana için önem arz eden konular hakkında çalıştay yapacağız. Dört yıllık strateji planı hazırlayacağız. İlimizin en büyük ihtiyacı durumunda olan hibe ve teşvik yatırımlardan daha fazla pay alabilmesi için ATO bünyesinde bir ofis kuracağız. Tüm esnafımızın hibe, teşvik, yatırım ve devlet destelerine ulaşabilmesini istiyoruz. Yine üyelerimize yönelik e-ticaret ve e-ihracat konularında hizmet verecek bir birim oluşturacağız. Oda bünyesinde KOSGEB desteklerinin tanıtıldığı bir birim kurmak istiyoruz. Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu, satış, pazarlama, kurumsallaşma, e-ticaret, İŞKUR, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı konularındaki eğitimlerimiz devam edecek. Ayrıca, Esnaf Odası üyelerinin kullandığı kredi imkanlarından ATO üyelerinin de faydalanması için çalışma başlattık.”

Irak’a uçak seferleri yeniden başlıyor

Bayram, Adana’nın en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında gelen Irak’a uçak seferlerinin pandemiden sonra tekrar başlamadığını hatırlatarak, “Bu konu çözüldü, bayramdan hemen sonra seferler önce Erbil’e, ardından Süleymaniye kentine başlayacak” bilgisini verdi.