Adana Ticaret Odası Başkanlığına Mehmet Şahbaz seçildi

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ADANA/EKONOMİ

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanlığına Mehmet Şahbaz seçildi. ATO’da bir önceki dönem başkanlık seçimini bir oy farkla kaybeden Mehmet Şahbaz, bu kez hedefine ulaştı. Şahbaz’ın 77 oy alarak kazandığı seçimde, ATO Başkanlığı için diğer aday Dr. Cengiz Yılmaz 51 oy aldı.

Bir hafta önce yapılan seçimde belirlenen ATO meclisinin 128 üyesi başkanlık için oy kullandı. Mehmet Şahbaz ATO Yönetim Kurulu Başkanlığına, Fatih İspir ATO Meclis Başkanlığına seçildi. Yönetim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Halid Milli, Mert Taşar, Ali Can Boğa, Mehmet Özel, Zübeyt Şendur, Ümit Onatça, Kerem Şen, Vedat Gündoğan, Tahir Zaimoğlu ve Serdar Hatipoğlu.

Seçimleri değerlendiren ATO Başkanı Mehmet Şahbaz, bütün üyeleri ortak hedefler etrafında buluşturacaklarını belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi. ATO üyelerinin kendisine önemli bir sorumluluk verdiğini vurgulayan Şahbaz, ayrım gözetmeden, ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla çalışacaklarını kaydetti.