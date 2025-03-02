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Adana Türkiye’nin ‘gastronomi şehri’ adayı seçildi

Adana’nın Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı programına gastronomi alanında katılmak için yaptığı üçüncü başvuru bu kez kabul edildi. UNESCO’nun Paris’te yapacağı toplantıda da onay çıkması halinde Türkiye’de ‘gastronomi şehri’ unvanına sahip dördüncü şehir Adana olacak.

Haber Merkezi
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Adana Türkiye’nin ‘gastronomi şehri’ adayı seçildi
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin 'gastromi şehri' olmak için gereken bütün özellikleri taşıdığını söyledi
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ADANA/EKONOMİ

2004’ten bu yana dünyada gastronomi şehirlerini belirleyen UNESCO’ya Adana 2019 ve 2021 yıllarında da başvurmuş ancak Türkiye seçmelerini kazanamamıştı. Mevzuat gereği Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü başvuru sürecine bu kez Çukurova Kalkınma Ajansı da destek verdi ve kentte sevinçle karşılanan sonuç alındı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger,  X hesabından yaptığı açıklamada “Hayırlı olsun. Adana nihayet hak ettiği unvanı alıyor; UNESCO ‘Yaratıcı Şehirler Ağına’ gastronomi alanında girmek üzere Türkiye’den seçilen şehir Adana oldu. Paris turunu da geçerek bu unvanı almak Adana’ya çok yakışacak. Emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.

Vali Köşger, geçtiğimiz günlerde kent dinamiklerinin katılımıyla yapılan bir toplantıda konuyla ilgili şu görüşleri dile getirmişti: “Antep ve Hatay belki izah edilebilir ama Afyon’dan önce olmalıydık. Belki de ilk sırada Adana’nın olması lazım. Adana 24 saat yemek yenilen bir şehir olmasının yanında, sadece bir iki mekanda değil şehrin tamamında yeme içme imkanına kavuşabileceğiniz bir şehir. Şehrin en ünlü yemeği Adana Kebabı dışında 500’u aşkın yerel lezzeti var.”

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