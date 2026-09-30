Adana Vali Yardımcısı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu: “Çevre bilincini eyleme dönüştürmek zorunluluktur”

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ADANA/EKONOMİ

Türkiye’nin 81 ilinde hayata geçirilmesi planlanan “Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları” serisinin Adana ayağı yapıldı. Çalıştayda çevre yönetimi, kaynak verimliliği, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi ve yerel çevre politikalarının güçlendirilmesine yönelik yol haritası belirlendi.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonundaki çalıştay; Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi. Program kapsamında kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve farklı alanlardan kişilerin katılımıyla 15 tematik masa oluşturuldu.

Adana Vali Yardımcısı Dr. Nurİ Mehmetbeyoğlu, yaptığı konuşmada, doğanın geçmişten kalan bir miras değil, gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılması gereken bir emanet olduğunu söyledi. Mehmetbeyoğlu, israfın önlenmesi, atık miktarının azaltılması ve kaynakların doğru ve verimli kullanılmasının bir tercih değil zorunluluk haline geldiğin söyledi.

Çalıştayda ayrıca; Çukurova Ünversİtesİ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyİn Akıllı, Adana Alparslan Türkeş Bİlm ve Teknoloj Ünverstesİ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haşİm Kelebek, Adana Çevre Şehrcilik ve İkim Değişkiliği İl Müdür Yardımcısı Gülcan Karaserçe konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.