Adana Valisi Yavuz: Önceliğimiz huzur ve güven iklimi

ADANA/EKONOMİ

Adana Valiliğine atanan Mustafa Yavuz göreve başladı. Valilikte törenle karşılanan Yavuz, ilk açıklamasında Adana’da huzur ve güven iklimini kalıcı kılmanın en temel öncelikleri olacağını belirterek, “Hukukun çizdiği sınırların dışına çıkan hiçbir yapı, kişi ya da oluşuma karşı en küçük bir müsamahaya dahi yer verilmeyecek, kamu düzeni ve güvenliği kararlılıkla korunacaktır” dedi.

Karabük Valiliğinden Adana Valiliğine atanan Mustafa Yavuz, daha önce merkez ilçesi Seyhan’da kaymakam olarak görev yaptığı Adana’ya vali olarak atanmanın 'onurunu ve sorumluluğunu derinden hissettiğini’ söyledi. Vali Yavuz, “Geçmişte bu kadim şehirde görev yapmış olmanın kazandırdığı tecrübe ve hafıza ile Adana’ya bir kez daha hizmet etme imkânına erişmenin benim için derin bir iftihar vesilesi olduğunu özellikle belirtmek isterim” diye konuştu. Vali Yavuz, şöyle devam etti:

“Torosların eteğinden Çukurova’nın bereketli ovalarına uzanan bu kadim şehir; köklü tarihi, güçlü kültürü, bereketli toprakları, sıcak ve cana yakın insanları ile büyük bir potansiyele sahiptir. Bizim görevimiz, bu potansiyeli daha da güçlendirmek; adaleti rehber edinen, liyakati ölçü alan, disiplini esas kılan ve gönül birliğiyle harmanlanmış bir anlayışla ilimizi her alanda daha ileriye taşımak olacaktır. Bu çerçevede, kararlılıkla ifade etmek isterim ki; en temel önceliğimiz, her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almak, Adana’mızda huzur ve güven iklimini kalıcı kılmaktır. Bu doğrultuda; hukukun çizdiği sınırların dışına çıkan hiçbir yapı, kişi ya da oluşuma karşı en küçük bir müsamahaya dahi yer verilmeyecek, kamu düzeni ve güvenliği kararlılıkla korunacaktır. Suçla mücadelenin yalnızca kolluk tedbirleriyle sınırlı olmadığı bilinciyle; sorunların kaynağına inen, gençlerimizi suça iten sebepleri ortadan kaldırmayı hedefleyen, mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşımızla temas eden bütüncül bir anlayışla, tüm kurumlarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde hareket edeceğimizi özellikle belirtmek isterim.”

Eğitimden sağlığa, güvenlikten tarıma, sanayiden kültür ve turizme, kamu hizmetlerinin sunumundan sosyal hayata kadar her alanda daha yaşanabilir bir Adana için kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Vali Yavuz, “Bu çerçevede, proje odaklı bir yaklaşımla hareket ederek, ilimizin karşı karşıya bulunduğu acil meseleleri hızlı bir şekilde ele alacak ve ortak bir iradeyle etkili çözümler üreteceğiz. Bu çalışma ve projelerin, kurulacak güçlü bir takip ve koordinasyon sistemiyle, planlı ve etkin biçimde hayata geçirileceğini özellikle ifade etmek isterim” dedi.