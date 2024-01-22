Adana ve Aydın Ticaret Borsaları kardeş oldu

EKONOMİ/ADANA

Adana Ticaret Borsası ile Aydın Ticaret Borsası imzalanan protokol ile ‘Kardeş Ticaret Borsası’ oldu. Adana Ticaret Borsası’ndaki imza töreninde konuşan Adana TB Başkanı Şahin Bilgiç,

“Bu protokol ile Adana Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Borsası arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarının iyileştirilmesini sağlamak, işbirliği sayesinde daha kapsamlı ortak faaliyetler yürütmek, projeler hazırlamak, ticaretin geliştirilmesinin yanında birlikte hareket ederek diğer borsalara da rol model olmayı amaçladık” dedi. Borsaların birlikteliğini önemsediğini vurgulayan Bilgiç, “Borsaların birbirlerine katacağı çok farklı faaliyetler olacak. Dünya hızlı gelişim ve dönüşüm içerisinde olduğundan hepimize önemli görevler düşüyor. Gelişmelerdeki ortak noktaları artık birlikte yakalayabileceğiz. Yapılan örnek işlerde birbirimize destek olacağız. Çukurova bölgesi olarak kotasyonumuzda geniş ürün yelpazesi var” diye konuştu.

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Ege’de İzmir’den sonra ikinci sıradayız

Aydın TB Başkanı Fevzi Çondur da işlem hacmine göre Ege bölgesinde İzmir’den sonra ikinci sırada olduklarını belirterek, şöyle devam etti: “Adana Ticaret Borsası Türkiye’nin en eski borsalarından ama gördük ki fiziki olarak çok gençleşmiş. Adana Ticaret Borsamızla ‘Kardeş Ticaret Borsa’ protokolü imzalamaktan biz de onur duyduk. Aydın Ticaret Borsası üye dağılımın da ağırlıklı olarak incir, zeytin ve zeytinyağı sektörü bulunmaktadır. Aydın Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası ortaklığında yirmi bin tonluk pamuk lisanslı depoculuk A.Ş. lisansını on beş gün önce aldık. Üyelerimizin işleri kolaylaştırmak, geleceğe hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Ticaret Borsaları arasında ‘Akreditasyon Ödülleri’nde de Türkiye ikincisi olduk.”