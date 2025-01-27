Adana Yeşil Dönüşüm Koordinasyon Merkezi kuruluyor

ADANA/EKONOMİ

Projenin lansman toplantısı Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan’ın katılımıyla Adana Ticaret Odası’nda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan ADSİAD Başkanı Vedat Gizer, ‘Sivil Katılım Hibe Programı’ kapsamında Türkiye genelinde desteklenen 36 projenin birini Adana’ya kazandırdıklarını söyledi. Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı’nın Avrupa sanayisinin 2050 yılına kadar karbonsuz ekonomiye dönüşüm hedefi olduğunu dile getiren Gizer, “Adana'daki işletmelerin yeşil dönüşüm süreçlerine rehberlik edecek ve sürdürülebilirlik yolunda onlara güçlü bir destek sağlayacak olan Adana Yeşil Dönüşüm Koordinasyon Merkezi’nin kurulmasının temellerini atıyoruz. Projemizde iş dünyamızın Avrupa Yeşil Mutabakat sürecinde ihtiyaç duyacakları uluslararası belgelendirme ve akreditasyon çalışmalarını yürütecek bir yapı oluşturulacaktır” diye konuştu.

Sütcü: Tüm sanayici ve iş insanları sürece katılmalı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Bekir Sütcü, yaptığı konuşmada, yeşil dönüşümle gerçekleşen iş birliğini daha ileri seviyelere ulaştırmak gerektiğini vurguladı.

Sönmez: Çevre dostu yatırımlar, Adana’nın ekonomik gücünü artıracak

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, konuşmasında, sürdürülebilir üretim modelleri, enerji verimliliği uygulamaları ve çevre dostu teknolojilere yatırımların Adana’yı bölgesel bir lider haline getireceğini vurguladı.

Bayram: Birlikte hareket etme kültürünü geliştirmeliyiz

ATO Başkanı Yücel Bayram, Adana iş dünyası ve üniversiteler ve belediyelerin iş geliştirme kültürü için hep birlikte çalışmasının önemine dikkat çekerek, “Adana’nın bir sorunu olduğunda tek başına, ayrı ayrı değil kolektif bir çalışmayla, birliktelikle Ankara’daki temasları gerçekleştirmeliyiz” ifadesini kullandı.

Karalar: Adana yeniden bölgenin incisi ve önderi olacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Giderek yatırımı, ihracat rakamları ve istihdamı artan bir Adana var. Bu da bizi gelecekle ilgili daha umutlu hale getiriyor. Yeni yatırım alanları, yeni organize sanayi alanları, konteynır limanının Adana’da faaliyet gösterecek olması gibi gelişmeler aslında kentteki kurumlar arası birlikteliğin bir sonucudur. Adana’nın ciddi bir sanayi altyapısı mevcut. Kentimiz, bu potansiyelini de giderek ortaya çıkarıyor. Benim çabam, inancım odur ki Adana yeniden bölgenin incisi ve önderi olacaktır. Bunu hep birlikte başaracağız.”

Turan: Adana’nın potansiyeli yeşil dönüşümle birleştirilmeli

Bütüncül bir yaklaşımla hareket edilmesinin önemini vurgulayan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da şu değerlendirmeyi yaptı: “TÜSİAD olarak yeşil dönüşüm sürecinde özel sektörün üzerindeki sorumluluğun farkındayız. Sürdürülebilir bir gelecek için kamu ve özel sektör iş birliği, güçlü politika çerçevelerinin oluşturulması ve sürdürülebilir teknolojilere yönelik yatırımların teşvik edilmesi gerekliliğine her fırsatta dikkat çekiyoruz. Bereketli topraklar üstünde konumlanan Adana’nın bölgesel potansiyelini yeşil dönüşümle birleştirerek ekonomimize ve istihdama önemli katkılar sağlayabileceğimize olan inancımız tam.”

Toplantında daha sonra Adana Yeşil Dönüşüm Koordinasyon Merkezi Proje Koordinatörü, Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Kamuran Öztop projenin sunumunu yaptı.