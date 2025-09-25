Adana’da çağdaş sanat fuarı açıldı

ADANA/EKONOMİ

ARTCONCEPT – Adana Çağdaş Sanat Fuarı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in katılımıyla açıldı. Vali Köşger açılışta yaptığı konuşmada, bölgenin binlerce yıllık tarihine değinerek, Adana’da sanata verilen öneme dikkat çekti.

Adanalıların sanatı, festivali ve fuarları sevdiğini belirten Vali Köşger, “Adanalılar festival, fuar ve güzel etkinlikler olduğunda hem eğlenmeyi hem eğlendirmeyi hem de keyif almayı bilen insanlar. Hatta benim ilk günlerde tespit ettiğim şey; Adana’da normal günlerde gerçekleşen adli vakalar fuar, festival zamanlarında en minimum seviyeye düşüyor. Adanalıların hepsi festival, eğlence, sanat, kültürel etkinliklerden zevk almayı biliyor. Çağdaş Sanat Fuarı ile de İstanbul, Ankara, İzmir dışında belki ilklerden birini Adana’da gerçekleştiriyoruz” dedi.

Çağdaş sanatlara Adana’nın ilgi göstermesini beklediğini söyleyen Vali Köşger, “İnsanın hayatını yaşanılır kılan sanattır, estetiktir, zevktir, inceliktir, ruhtur, kalitedir. Bunu sanatla, estetikle, duyguyla, güzellikle sağlayacağız. Adana’nın bu konudaki potansiyeli de çok yüksek. Hem yazın, edebiyat alanında hem sinema alanında hem de çağdaş sanatlar alanında çok yüksek potansiyeli olan bir şehir” ifadesini kullandı.

Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde MSR Fuarcılık tarafından, 62 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen fuar; galeriler, malzemeciler, inisiyatif grupları, müzeler ile koleksiyoner stantlarını bir araya getiriyor. Fuar 25-28 Eylül tarihlerinde sanatseverlere açık olacak.