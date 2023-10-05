Adana’da ‘kadın emeği pazarı’ kuruldu

ADANA/EKONOMİ

İkincisi düzenlenen pazarda kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilerin el emeği ürünleri satışa sunuldu. Takı, örgü, tığ, dikiş, süsleme, boyama, çanta, örgü bebek, kanaviçe, seramik, cam, resim ve benzeri ürünler ziyaretçilerden ilgi gördü.

Kadın Emeği Pazarı’nı ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kadınlar ürettikçe ve ekonomik hayatta var oldukça Türkiye’nin daha güçlü olacağını söyledi.

İki gün açık kalan organizasyonda, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Reslog desteği ile Türk ve Suriyeli kadınların katılımıyla ‘aktif üretime destek atölyesi’ de yapıldı. Atölye çalışmasında kadınların üretim sürecinde yaşadığı sorunlar ve çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının stantında kadın hakları konusunda farkındalık ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü de çocuklar için müzik, yüz boyama, ritim atölyesi gibi çalışmalarla etkinliğe katkıda bulundu.

Pozantı’da Zübeyde Hanım Kültür Evi açılıyor

Adanalı kadınların bir başka çalışması da Pozantı ilçesinde hayata geçirildi. Devlet Demir Yollarına ait asırlık binalar, kentin kültürel mirasına ev sahipliği yapmak üzere Pozantı Belediyesi tarafından düzenlendi. Senem Açıkgöz'ün koordinesinde Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’ın eşi Gülşen Çay ve Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Doğucu’nun işbirliğiyle hazırlanan “Geçmişten Günümüze Anadolu Zübeyde Ana Kültür Evi” 29 Ekim’de Cumhuriyetin 100’üncü yılında açılacak.