Adana’da sulama kanalları kalkıyor, basınçlı sisteme geçiliyor

ADANA/EKONOMİ

Yaklaşık 100 milyar lira maliyetli kapalı basınçlı sulama sisteminin ilk uygulamaları Adana'nın bazı ilçelerinde başladı, Aşağı Seyhan Ovası’nı kapsayan bölümün proje ihalesi 2026 yılında yapılacak.

Adana Ticaret Odası (ATO) meclis toplantısına katılan AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru, tarımla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hem Çukurova bölgesini hem Türkiye genelini etkileyen zirai don gibi afetlerin yanı sıra kuraklığın da tarımı olumsuz etkilediğini belirten Doğru, sorunların çözümü için gerekli gerekli çalışmaların yapıldığın söyledi.

Kuraklık konusundaki çalışmaları anlatan Doğru, “İmamoğlu, Kozan ve Sarıçam bölgesinde basınçlı boru sistemiyle sulama projesi devam ediyor. Aynı projeyi Aşağı Seyhan Ovası’nda da hayata geçiriyoruz. Projesine 2026 yılında başlıyoruz. Proje maliyeti ise yaklaşık 100 milyar lira. Bu, Adana tarihinin en büyük ve en kıymetli yatırımı olacak” dedi.

Çatalan Barajı’ndan iki tünelle taşınacak

Projenin teknik özelliklerine değinen Doğru, “Çatalan Barajı’ndan iki tünelle Seyhan, Yüreğir, Karataş ve Tarsus’un bir kısmı dahil olmak üzere Aşağı Seyhan Ovası’nın tamamını, yerin altına alacağımız basınçlı borulu sistemle sulayacağız. Şehrin içinden geçen kanalların tamamını kaldırıyoruz ve borulu sistemle suyu yerin altına alıyoruz. Bu sistemle üreticilerimiz sulama için ekstra masraf yapmayacak. Evinde kullandığı su gibi, basınçlı boru sistemiyle arazisinde, bahçesinde damlama sistemi ile sulama yapacak” bilgisini verdi.

Kent içi otobana alternatif yol yapılacak

Kentle ilgili diğer çalışmalara da değinen Doğru, mevcut otoban yolunun şehir içi trafiğine hizmet eder hale geldiğini vurgulayarak, “Alternatif otoban yolu yapacağız. Bunun da çalışmaları tamamlandı. Bugün proje ihalesi yapıldı. Pozantı’dan Ceyhan-Organize Sanayi Bölgesi’ne inen bir otoban yolu yapılacak” diye konuştu.