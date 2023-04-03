Adana’da Tarım İhtisas OSB sevinci

Eray ŞEN



ADANA - Adana’nın Karataş ilçesinde kuruluş çalışmaları devam ederken, yaklaşık iki yıldır kıyı kanunu engeline takılan Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi (ATDİOSB) ile ilgili mevzuat sorunu çözüldü. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan düzenleme ile bölgenin hayata geçmesi önünde yasal engel kalmadı.

Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişçi sosyal medyada yaptığı açıklamada, 2.5 milyar TL yatırım tutarına sahip Sera OSB’de yüzde 75’i kadın 5 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti. Bakan Kirişçi’nin, yılda 100 bin ton domates üretileceğini ifade ettiği Sera OSB’de her tür tarımsal ürün, hasat edildiği gün uçakla yurt dışı pazarlara ulaştırılabilecek.

Bilgiç: Türkiye’ye örnek ve önder bir proje

Süreci değerlendiren Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, bölgenin sadece Adana değil, ülke için de önemli bir değer olduğunu belirterek, “Türkiye’de sera organize sanayi bölgeleri konusunda örnek ve önder olabilecek bu proje hem Adana hem ülke tarımına ciddi katkılar sağlayacak” dedi. Bilgiç, ATB olarak projede emekleri olduğunu vurgulayarak, “Proje biraz geç kaldı aslında. Son iki yıl kıyı kenar çizgisi ile ilgili mevzuata takıldı ama çözüldü. Bundan sonraki çalışmalar ile zamanı telafi edip, üretime en hızlı şekilde geçmeye çalışacağız. Bugüne kadar bazı altyapı çalışmaları yapılmıştı, yılsonuna kadar tamamlayıp, 2024’de üretime geçeriz diye düşünüyorum” yorumunu yaptı.

“Tamamen ihracata yönelik üretim yapılacak”

Sera OSB’de tamamen ihracata yönelik üretim yapılacağını kaydeden Bilgiç, “Burada üretilen ürünler yurtdışı pazarlara gidecek. Domates, biber ve diğer bütün sebzelerin dahil olduğu bir üretim deseni oluşturulacak. Arz-talep dengesine ve ihtiyaca göre yetiştirilip yurtdışı pazarlara sunulacak. Hasadı yapılan ürünleri, yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı’ndan aynı gün içinde Avrupa’ya gönderebiliriz” diye konuştu.

Doğru: İstihdamın az olduğu kışın iş sağlayacak

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Tarım İhtisas OSB’ye 2023 bütçesinde ‘pay’ verildiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yatırımcılar yatırım için yasal engelin ortadan kalkmasını bekliyordu. Bundan sonra en kısa sürede çalışmaların tamamlanarak bölgenin faaliyete geçmesini istiyoruz. Yatırımcı hangi ürünü isterse üretebilecek.

Çukurova Bölgesel Havalimanı’na ‘güney kuşak’ denilen bir hat ile yol yapılırsa, ayrıca Karataş’ta düşünülen liman projesi hayata geçerse, burada üretilen taze meyve, sebze, çilek ya da kesme çiçek bile olsa, havaalanı ile Ortadoğu’dan Uzakdoğu’ya kadar ihracatı yapılabilir. Bölge aynı zamanda çok büyük istihdam yaratacak. Tarımda istihdamın en az olduğu dönem kış ayları ve bu proje ile kışın seralarda birçok insana iş bulunacak. Bu açıdan da önemli bir gelişme.”

Karataş’ta 3 bin 184 dekarda kuruluyor

Karataş ilçesinin Bebeli mahallesindeki ATDİOSB; modern sera, sanayi, sosyal ve teknik donatı alanları ile birlikte 3 bin 184 dekar alana sahip. Bölgede topraksız tarım tekniği ile modern seralardan oluşan 2 bin 122 dekar büyüklüğünde üretim alanı ile 2 ayrı parselde toplam 165 dekar büyüklüğünde sanayi alanı kurulacak. ATDİOSB’nin kurucu ortakları; yüzde 70 ATO, yüzde 6 Adana Valiliği, yüzde 6 Adana Büyükşehir Belediyesi, yüzde 6 Adana Ticaret Borsası, yüzde 6 Karataş Belediyesi ve yüzde 6 Karataş Ziraat Odası’ndan oluşuyor.