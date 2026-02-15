Adana’da teşvik listesine giren 4 yatırım alanı, sanayi altyapısını güçlendirecek

ADANA/EKONOMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın illerin yerel yatırım önceliklerini yeniden belirleyen “Yerel Yatırım Konuları Listesi Tebliği”nde Adana’da sanayi yatırımlarına yönelik dört alan destek kapsamına alındı. Mısır, deniz ürünleri, tarımsal ürünler ve kimyasallar olarak belirlenen yatırım öncelikleri, kentin rekabet gücünü artıracak. Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, yeni düzenlemenin Adana’nın mevcut sanayi altyapısını güçlendirmeyi ve üretimde teknoloji odaklı dönüşümü hızlandırmayı hedeflediğini söyledi.

Mısırdan, nişasta tabanlı mamul üretimi

Desteklenecek yatırım alanları hakkında değerlendirmede bulunan Kıvanç, ilk olarak mısırla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin en yüksek mısır üretimine ve mısırdan mamul ürün imalatına sahip bölge olan Adana’nın, aynı zamanda Türkiye’nin en fazla nişasta fabrikasına ev sahipliği yapması, Nişasta Tabanlı Kimyasal Türevler ve İleri Katma Değerli Ürünler Üretimi alanında önemli bir avantaj sağlıyor. Bu kapsamda; kimyasal ve/veya enzimatik proseslerle elde edilen modifiye nişasta türevleri ile mannitol, sorbitol (toz), glukonik asit, glukono delta lakton (GDL), askorbik asit, polilaktik asit (PLA) ve dirençli nişasta gibi ürünlerin üretimi desteklenecek.”

Açık deniz ve karada su ürünleri üretimi

ADASO Başkanı Kıvanç, bir diğer teşvik alanı olan deniz ürünleri hakkında şunları kaydetti: “Açık deniz ve karada su ürünleri üretiminde Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri olan Adana’da, karada üretilecek olan Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Tarım Bölgesi’nin Türkiye’de ilk kez hayata geçirilecek olması bu alandaki yatırımları daha da cazip hale getiriyor. Su Ürünleri Üretimi ve/veya Katma Değerli Ürün İşleme Tesisi başlığı altında; balık yetiştiriciliğinin yanı sıra balık fileto, tütsülenmiş balık, balık konservesi ve panelenmiş balık ürünlerine yönelik yatırımlar teşvik kapsamına alındı.”

Tarımsal ürünlerden katma değerli üretim

Bölgenin tarımın başkenti olduğuna dikkat çeken Kıvanç, “Bölgemizin zengin tarımsal üretim çeşitliliği ve yüksek hammadde potansiyeli, Tarımsal Ürünlerden ve/veya Atıklarından Katma Değerli Ürünler Üretimi alanında da önemli fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda da meyve ve sebzelerden vitamin, sporcu takviyeleri ve sağlıklı atıştırmalıklar, soyadan protein izolatı ve kozmetik bileşenler, yer fıstığından enerji barları ve protein takviyeleri, pamuk hasat atıklarından biyokömür ve kompost ile meyve ve sebze atıklarından pektin ve doğal renklendirici üretimi desteklenecek.”

Temizlik kimyasalları ve yüzey aktif maddeler

Kıvanç’ın kimya alanındaki desteklerle ilgili yorumu ise şöyle: “Son yıllarda bölgemizde kimya sektöründe önemli bir kümelenme oluşması ve bu alanda çok sayıda stratejik yatırımın hayata geçiriliyor olması, Temizlik Kimyasalları ve Yüzey Aktif Maddeler Üretimi açısından Adana’yı öne çıkarıyor. Bu kapsamda; anyonik, noniyonik, katyonik ve amfoterik maddeler ile kuru labsa, SLES, alkil poliglikozit, betain türleri, sultainler ve klorür türevlerinin üretimi teşvik edilecek.”