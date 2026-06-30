Adana’dan 20 firma ihracat şampiyonları listesinde

ADANA/EKONOMİ

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, listede Adana’nın 20 firma ile yer almasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Kıvanç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Adana’mızdan 2025 yılında 20 firma TİM İlk 1000 listesine girme başarısı gösterdi. Adana, 2025 yılında ihracatı 3.04 milyar dolar, TİM İlk 1000 listesinde yer alan 20 Adanalı firmanın toplam ihracatı 1 milyar 706 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleşti. Böylece, listeye giren firmalar Adana'nın toplam ihracatının yaklaşık yüzde 56.1'ini tek başına gerçekleştirerek kentin ihracat performansındaki belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu. Üretimi, ihracatı ve istihdamı ile ülkemiz ekonomisine katkı sunan tüm firmalarımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

2024 yılında listede 19 Adanalı firmanın bulunduğunu hatırlatan Başkan Kıvanç, bu yıl firma sayısının 20’ye yükselmesinin kent sanayisinin üretim gücünü ve ihracattaki istikrarını ortaya koyduğunu belirtti. Kıvanç, Adana'nın önümüzdeki yıllarda çok daha fazla firmayla listede yer alacağına inandıklarını ifade etti. Kıvanç, Adana'nın üretim, ihracat ve yatırım alanındaki yükselişini sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti: "Kimya, tekstil, gıda, tarım, enerji, makine ve ambalaj başta olmak üzere birçok stratejik sektörde faaliyet gösteren firmalarımız, Adana ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor. Organize sanayi bölgelerimizde hayata geçirilen yeni yatırımlar, güçlü lojistik altyapımız, limanlara yakınlığımız ve ihracat odaklı üretim anlayışımız sayesinde Adana, Türkiye'nin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Sanayicilerimizin azmi, yatırım iştahı ve katma değerli üretime yönelmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda TİM İlk 1000 listesinde yer alan Adanalı firma sayısının katlanarak artacağına yürekten inanıyoruz. Hedefimiz sadece listede daha fazla firmayla yer almak değil, aynı zamanda daha üst sıralarda yer alan, küresel pazarlarda daha güçlü rekabet eden şirketler çıkarmaktır. Adana'mızı ihracatta başarıyla temsil eden tüm firmalarımıza, yönetimlerine ve çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

SASA Adana'nın ihracat şampiyonu oldu

2025 yılında 350 milyon 752 bin 253 dolar ihracat gerçekleştiren SASA Dış Ticaret A.Ş., Türkiye genelinde 77'nci sırada yer alarak Adana'nın ihracat şampiyonu oldu. Bu şirketi, 316 milyon 115 bin 476 dolarlık ihracatla Türkiye genelinde 86'ncı sırada bulunan TEMSA Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. takip etti. TİM İlk 1000 listesinde yer alan diğer Adana firmaları şunlar: 273'üncü sırada Aytek Konfeksiyon Dış Ticaret A.Ş., 322'nci sırada ADM Besin ve Tarım A.Ş., 352'nci sırada Elita Gıda San. ve Tic. A.Ş., 468'inci sırada Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş., 496'ncı sırada ismini açıklamayan bir firma, 509'uncu sırada Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş., 563'üncü sırada Aksu Piliç Tarım San. İç ve Dış Tic. A.Ş., 569'uncu sırada Omnia Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş., 633'üncü sırada Pilyem Gıda Tarım San. Tic. A.Ş., 668'inci sırada Sunar Pazarlama ve Dış Tic. Ltd. Şti., 671'inci sırada Palmiye Dokuma İplik Teks. San. Tic. A.Ş., 672'nci sırada Özler Tarım Ürünleri Ürt. Paz. San. Tic. A.Ş., 677'nci sırada ismini açıklamayan bir firma, 774'üncü sırada Kıvanç Teks. San. Tic. A.Ş., 874'üncü sırada Beş Yıldız Sebze Meyve Z. İlaç Tar. İnş. Taah. Nak. Oto. San. Tic. Ltd. Şti., 894'üncü sırada Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş., 934'üncü sırada Sunar Mısır Entegre Tesisleri San. Tic. A.Ş. ve 962'nci sırada Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.