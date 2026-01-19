Adana’dan Erbil’e direkt uçuşlar başlıyor

ADANA/EKONOMİ

Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Irak’ın Erbil kentine direkt uçuşlar başlıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıyan seferlerin, Adana’nın Ortadoğu pazarlarıyla ticari ve ekonomik bağlarını daha da güçlendireceğini söyledi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın faaliyete geçmesinden bu yana Adana iş dünyasının öncelikli hedeflerinden birinin ulusal ve uluslararası uçuş ağının genişletilmesi olduğunu ifade eden Kıvanç, “11 Mart itibarıyla başlayacak ve her hafta çarşamba ile pazar günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecek Erbil seferleri, Adana ve bölgemiz için önemli. Bu yeni hat, en önemli dış ticaret pazarlarımızdan olan Irak’a erişimi çok daha hızlı ve etkin hale getirecektir. İş insanlarımızın, sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın ulaşımı kolaylaşacak; başta sanayi, inşaat, gıda, tarım, lojistik ve turizm olmak üzere birçok sektörde ticaret hacmimize doğrudan katkı sağlayacaktır” dedi.

“Irak, Adana için stratejik bir pazar”

Irak’ın Adana ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Kıvanç, “2025 yılında Adana’nın en fazla ihracat yaptığı ülke, 237.8 milyon dolar ile Irak olmuştur. Bu veri, Irak pazarının ilimiz sanayisi açısından ne denli stratejik olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Erbil, Irak’ın ticari, finansal ve yatırım merkezlerinden biridir. Direkt uçuşlar sayesinde Adana firmalarının pazara erişimi daha sürdürülebilir, hızlı ve güvenilir bir yapıya kavuşacaktır” diye konuştu.

Kıvanç, havayolu şirketlerinin verimliliği ve karlılığı arttıkça, Çukurova Uluslararası Havalimanından dünyanın farklı noktalarına yeni seferlerin de hızla artacağına inandıklarını sözlerine ekledi.