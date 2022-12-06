Adana’dan İspanya’ya ticaret köprüsü

ADANA - Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi Vicente Balbin, Adana Ticaret Odası’nı (ATO) ziyaret etti. ATO Başkanı Yücel Bayram, Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Bozan, Meclis Üyesi Erdem Şen ve Genel Sekreter Birol Yarman tarafından ATO yeni hizmet binasında konuk edilen Balbin’in ziyaretinde, İspanya ile ticaret yapan ATO üyesi firmaların temsilcileri de hazır bulundu.

İki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmede; Bayram ve Balbin karşılıklı ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesini içeren ‘iyi niyet belgesi’ imzaladı. ATO Başkanı Bayram, Adana’nın en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülkenin İspanya olduğunu, mevcut ticaret hacminin artırılması için işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Vicente Balbin ise İspanya’nın Adana pazarını daha iyi tanıması için iki odanın güç birliği yapması gerektiğini ifade etti. Balbin, bundan sonra İspanya’ya ticaret ile ilgili her türlü sorun ve talebin ATO vasıtasıyla kendilerine iletilebileceğini ve kendilerinin de iletilen konuların takipçisi olacağını dile getirdi.

İmzalanan iyi niyet belgesinde; ticaret, yatırım, teknoloji transferi ve sanayi faaliyetleri konularında iş birliğini teşvik etmek, bilgi alışverişini sağlayarak iki ülke arasındaki ekonomik ve sektörel iş birliğini kolaylaştırmak ve genişletmek, Adana ve İspanya’da seminerler, eğitimler, konferanslar gibi programlar düzenlemek, ticaret ve sanayiyi ilgilendiren konularda yasa ve düzenlemelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak, Adana ve İspanya’da düzenlenecek fuarlara katılımı teşvik etmek gibi hedefler yer alıyor.