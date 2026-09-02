Adana’dan sanayi devlerine mektupla yatırım çağrısı

ADANA/EKONOMİ

Meslek odaları ile iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini aynı çatı altında buluşturan Adana Güçbirliği Vakfı (AGV), İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesindeki şirketlerin yöneticilerine mektup göndererek kente yatırım yapmaya davet etti. Sanayicilere, Adana’nın üretim gücünü, lojistik olanaklarını, enerji altyapısını, insan kaynağını ve yeni yatırım alanlarını içeren 12 sayfalık ‘Adana ve Yatırım Fırsatları’ raporu da gönderildi.

AGV Başkanı Burhan Kavak, Cumhuriyetin ilk sanayileşen şehirlerinden Adana’nın bugün yeni bir üretim hamlesinin eşiğinde bulunduğunu söyledi. Türkiye’de sanayinin uzun yıllardır özellikle Marmara Bölgesi’nde yoğunlaştığını hatırlatan Kavak, artan arazi maliyetleri, su sıkıntısı, çevresel baskılar, deprem riski ve lojistik yoğunluğun yeni yatırım merkezlerine duyulan ihtiyacı artırdığını belirtti. Kavak, “Türkiye’nin sanayi kuruluşları büyümek istiyor, yeni kapasite oluşturmak istiyor. Bunun için de yeni yatırım alanlarına ihtiyaç var. Adana bugün bu ihtiyaca cevap verebilecek en güçlü şehirlerden biri. Hammaddeye yakınlığı, geniş tarımsal üretim altyapısı, enerji imkanları, ulaşım ağları, liman bağlantısı ve yetişmiş insan kaynağı yatırımcıya önemli avantajlar sunuyor” dedi.

500 büyük şirkete doğrudan mektup

İSO 500 listesinde yer alan şirketlerin önemli bölümünün Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat gücünü taşıdığını vurgulayan Kavak, bu şirketlere doğrudan ulaşmayı tercih ettiklerini söyledi. Kavak, “Listeye giren bütün sanayi kuruluşlarımızı başarılarından dolayı kutluyoruz. Ancak daha fazla üretmek, daha fazla ihracat yapmak ve rekabet güçlerini artırmak isteyen şirketlerimizin Adana’yı mutlaka değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz de ‘Neden Adana?’ sorusunun cevabını somut verilerle ortaya koyduk ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunun yöneticilerine doğrudan ulaştırdık” diye konuştu.

Liman, OSB ve enerji yatırımları burada

Adana’nın önümüzdeki dönemde büyük ölçekli sanayi yatırımları açısından çok daha güçlü bir altyapıya kavuşacağını belirten Kavak, kentte devam eden yatırımların yeni bir üretim ekosistemi oluşturduğuna dikkati çekti. Adana’nın büyük organize sanayi bölgelerinin yanı sıra yeni ihtisas OSB yatırımlarına sahip olduğunu kaydeden Kavak, yapımı planlanan büyük ölçekli konteyner limanı, sera OSB’si ve su ürünleri ihtisas üretim alanlarının şehrin ekonomik çeşitliliğini artıracağını kaydetti. Kavak, “Adana yalnızca klasik sanayi yatırımları için değil; tarım teknolojilerinden gıdaya, enerjiden kimyaya, lojistikten su ürünlerine kadar çok geniş bir yatırım alanı sunuyor. Şehrin en büyük gücü de bütün bu sektörlerin birbirini besleyebilmesi” ifadesini kullandı.

“Sanayinin tek bir bölgede yoğunlaşması sürdürülebilir değil” diyen Kavak, şöyle devam etti: “Türkiye yeni sanayi havzaları oluşturmak zorunda. Adana bu açıdan çok güçlü bir aday. Akdeniz’e açılan kapısı, Ortadoğu pazarlarına yakınlığı, demir yolu ve kara yolu bağlantıları, enerji hatları ve geniş yatırım alanlarıyla sanayicinin önünü açabilecek bir şehirden söz ediyoruz. Bu şehir üretmeyi, ticaret yapmayı ve sanayi kurmayı biliyor. Şimdi yeni bir yatırım döneminin kapısını açmak istiyoruz. Türkiye’nin büyük sanayi kuruluşlarına çağrımız çok açık: Gelin Adana’ya yatırım yapın. Birlikte üretelim, birlikte büyüyelim, birlikte kazanalım.”