ADANAGİAD/Boğa: “Seçimden sonra 15 milletvekilimizi el ele görmek istiyoruz”

Eray ŞEN



ADANA - Kurulduğu 1992 yılından bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile iş dünyasının güçlü sivil toplum kuruluşları arasında yerini alan ADANAGİAD’ın 16’ncı Başkanı Ali Can Boğa, mega yatırımlar ile Marmara’ya alternatif sanayi havzası olarak gösterilen Adana’nın bu süreçte izlemesi gereken yol haritasını EKONOMİ Gazetesi’ne değerlendirdi.

Bir kısmı başlangıç, bir kısmı tamamlanma aşamasında olan Enerji Endüstri İhtisas Bölgesi, Kimya OSB, Sera OSB, Su Ürünleri OSB, Sasa’nın yeni tesisleri gibi önemli projelerin şehre ve bölgeye büyük katkıda bulunacağını anlatan Boğa, “Adana, İstanbul’dan sonra sanayileşmesini tamamlamış ilk şehirlerden bir tanesi. Sanayi yatırımlarında Marmara havzasına alternatif olacak tek bölge. Enerjide, kimyada, tarımda büyük bir potansiyel taşıyoruz. Yeni projeler devreye girdiğinde bu potansiyel harekete geçerek Adana’nın inanılmaz bir şekilde büyüyeceğine inanıyoruz” dedi.

“Hafi raylı sistemin OSB’ye ivedilikle gitmesi lazım”

Kentin altyapısının bu gelişme dikkate alınarak hazırlanması gerektiğini ifade eden Boğa, şöyle konuştu: “Şehrimizdeki en büyük sıkıntı beyin göçü. Kalifiye elemanları Adana’da barındıramıyorsunuz. Yeni sanayi alanlarındaki fabrikalar açıldıktan sonra bu durum tersine dönecek ve dışarıdan Adana’ya göç başlayacak. Bu nedenle şehrin altyapısını yeni gelecek insanlara hazırlamamız lazım.

Kentleşme kalitesini daha iyi duruma getirmek, ulaşımda yeni projeler devreye almak, kültür sanat ortamı ile buna katkı sağlamak gibi çok boyutlu bir hazırlık gerekiyor. Mesela iki-üç tane beş yıldızlı otelimiz var, bunu sekize-ona tamamlamamız lazım. OSB’ye gidiş-geliş trafiği büyük sorun, otoban sürekli tıkanıyor, kesinlikle alternatif hat gerekiyor. Hafif raylı sistemin ivedilikle OSB’ye gitmesi lazım.”

“Seçim bitti bundan sonra Adana için varız..”

Bu süreçte en büyük görevlerden birisinin de milletvekillerine düştüğünü vurgulayan Boğa, “Önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerinde kim seçilirse seçilsin, 15 milletvekilimizin seçimden bir gün sonra, birbirlerinin elini kaldırıp ‘Seçim bitti, bundan sonra Adana için varız’ demelerini istiyoruz. Böyle bir birliktelik, kentimiz için, ilimizin kalkınması ve gelişmesi için şart” ifadesini kullandı.

“Depremden sonra asıl sorun çalışacak insan kalmaması”

Adana’nın da içinde bulunduğu 11 ilde yaşanan deprem felaketine değinen Boğa, şunları kaydetti: “Adana depremin etkilediği 11 il içerisinde en şanslısı. Bu durumda bile maalesef 500’e yakın can kaybı var, 5 bin bina hasarlı. Çevre illerdeki üretim tesislerinde yıkımlar, arızalar oldu, bunlar onarılabilir ancak asıl sorun çalışacak insan kalmaması. 500 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında eleman sayısı 50’lere düşmüş ise bu ciddi bir sorun. Ayrıca yaşadıkları şehirlerden gidenlerin dönüp dönmeyeceği belli değil. Bunun bölgeye ekonomik yansımaları var ve devam edecek.”