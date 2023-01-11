Adanalı muz üreticilerinin gündeminde ‘muz tozu’ var

Eray ŞEN



ADANA - Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adana Muz Üreticileri Birliği’nin birlikte düzenlediği ‘Muz Üreticilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konulu toplantı, sektör paydaşlarını buluşturdu. Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, son 5-6 yılda Adana’da ‘ciddi’ muz yatırımı yapıldığını söyledi. Muz üretiminde Türkiye’nin dışa bağımlılığının azaldığını vurgulayan Tekin, “Artık Adana olarak pazardaki varlığımızın hissedilmesini istiyoruz. Adana’da kaliteli bir üretim var ve bunun ekonomik olarak karşılığını almamız gerekiyor. Muzun fiyatını Antalya ve Mersin’deki üreticiler belirliyor. Adana’da da Muz Üreticileri Birliği kuruldu ve bundan sonra fiyat konusunda devreye girecek. Sektör belli bir kitlenin güdümü altına girmiş ve onlar muzun fiyatını, pazarını belirliyor. Bundan biraz kurtulmak gerekiyor” dedi.

Üretim sürecinde fiyat dışında da üzerinde durulması gereken konular olduğunun altını çizen Tekin, “Muz en hızlı geri dönüşü olan ürünlerden bir tanesi, dikiyorsunuz, aynı yıl veya bir yıl sonra ürün almaya başlıyorsunuz. Kentimizdeki muz üretim sahalarında kaliteli üretim var. Üreticiler bunun karşılığını alabilmesi için dekara verimi artırmaya ve pazarlamaya daha fazla önem vermeli. Ambalajlama ve pazarlamada sorunlar ortadan kalkarsa dünya ile daha fazla rekabet edebiliriz” diye konuştu. Her sera yatırımının bir danışmanı olduğunu ve izlenecek yol konusunda görüşler ortaya çıktığını aktaran Tekin, şöyle devam etti: “Bundan sonra buradaki örgütlü muz üreticilerin şuna doğru gitmesi lazım; muzun bu memlekette mamul hale getirilmesi ya da ihracatına dönük hamleler yapılması gerekiyor. Muz üretimi yapan çiftçilerimiz genelde bilinçli ve gelir seviyesi iyi olan arkadaşlarımız. Bu kitle biraz da seçkin bir kitle, daha kolay birlikte karar alabilme yeteneğine sahip. Bu durum, izlenecek yolun belirlenmesinde önemli bir avantaj. Muzu yapacağınız yatırımlarla muz tozu haline getireceksiniz, bisküvi ve mama fabrikalarına satacak işletmeler kurulacak. Ayrıca muz püre haline getirilip, bazı sektörlere servis yapılabilecek.”

Çelik, üreticileri birliğe katılmaya davet etti

Adana Muz Üreticileri Birliği Başkanı İsmet Çelik de Adana genelinde muz üretimi yapanları birlik çatısı altında toplanmaya davet etti. Toplantıda ayrıca Ziraat Yüksek Mühendisi Bünyamin Bozok ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Filiz Gökçel Türkaslan sunum yaptı.