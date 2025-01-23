Adanalı tanınmış sanayici Ali Milli vefat etti

ADANA/EKONOMİ

Pamuk yağı üretimi, pamuk linteri ve yem sanayisi alanlarında faaliyet gösteren Pakmil Pamuk ve Yağ Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Milli, 79 yaşında beyin kanaması sonucu vefat etti.

Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) ve Adana Ticaret Borsası (ATB) uzun yıllar yöneticilik ve meclis üyeliği yapan, eğitime verdiği önemle bilinen Ali Milli, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da sorumluluklar üstlenmişti.

Tarım sektöründe başlayan çalışmalarını daha sonra sanayi yatırımları ile büyüten Milli Ailesi’nin önde gelen üyesi Ali Milli’nin cenazesi bugün öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı’nda defnedilecek.