Adanalıların kar keyfi!

ADANA/EKONOMİ

Adana’nın merkez Çukurova İlçe Belediyesi’nin yarıyıl tatili dolayısıyla Sosyete Pazarı’nda düzenlediği çocuk şöleni, kartopu keyfi ile şenlendi. Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, kasası kar ile dolu kamyonun direksiyonuna geçip, getirilen karı şölen alanına boşalttı. Büyük bir coşku ve heyecan yaşayan çocuklar kartopu oynayıp doyasıya eğlendi.

Başkan Kozay yaptığı açıklamada, “Toroslara gidemeyen, ekonomik sorunlar yaşayan vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı karla buluşturduk. Çocuklar memnun oldukça biz daha mutlu oluyoruz. Bu programı yapmamızın asıl nedeni de onları Toros dağlarından gelen karlarla buluşturup eğlenceli vakit geçirtebilmek” dedi.

Programda ayrıca 12D sinema, planetaryumda uzay yolculuğu, ‍3D gözlükle uzay mekiği deneyimi, yüz boyama ve palyaço etkinlikleri de gerçekleştirildi.