Adana’nın 5 Yıllık Strateji Planı için çalışmalar başladı

ADANA / EKONOMİ

Adana’nın daha yaşanabilir ve daha çağdaş bir kent haline gelmesi, doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin, gastronomisinin tanıtılması, turizm gücünün artırılması ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet gücünün çoğaltılması için yapılacak toplantıların ilkine; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, meslek odaları ile çeşitli kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Başkan Karalar, Stratejik Plan’ın yasal bir zorunluluk olduğunu fakat belediyelerinin faaliyetlerinin planlanmasında çok işlevsel bir belgeye dönüşemediğini belirterek, “Bunun nedeni sürecin yeteri kadar bilinip, sahiplenilememesidir. Stratejik Planlarla düşünülen, ihtiyaç duyulan ve vaat edilen faaliyetlerin tutarlı bir şekilde önce belediye, sonra toplum tarafından kurgulanması gerçekleştirilemediği için sorun yaşanıyor. O yüzden tüm bunları planlamayı ve kurgulamayı amaçlıyoruz” dedi.

Öncelikli yapılması planlanan tüm faaliyetleri, 5 yıl sonrasının Adana’sına dair bir yol haritasına dönüştürebilmekle işe başladıklarını açıklayan Karalar, “Bu yolun en basit tabiriyle varsıl, güvenli ve keyifli bir Adana’ya çıkmasını hedefliyoruz. Böyle bir Adana’ya erişmenin ancak işleyişi kurgusallaşmış, birimler arası koordinasyonu gelişmiş, personel, mali ve bilgi yönetimi sistemleri geliştirilmiş bir idareden geçmesi gerektiği bilinciyle, güçlü Adana’yı ek bir amaç olarak önümüzce koyuyoruz” diye konuştu.

Yeni projelerin sunumu yapıldı

Toplantıda Adana Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut dönemde hayata geçireceği proje ve hizmetlerin sunumu da yapıldı. Bu projeler şunlar:

- Yeni Nesil Otogar

-Tramvay Hattı ve Nostaljik Tramvay

-2. Etap Metro Hattı

-8 Yeni Farklı Seviyeli Kavşak-Altgeçitler…

-4 Yeni Bulvar

-Yeni Köprüler

-Adana Spor Kampüsü

-Çukurova Spor Kampüsü

-Sarıçam Olimpik Yüzme Havuzu

-Kültür ve Sanat Merkezi

-Beyazevler ve Kurttepe Kent Kütüphaneleri

-Deprem Eylem Planı

-Afet Koordinasyon Merkezi

-Depreme Dayanıklı Sosyal Konutlar

-4 Yeni Park

-Engelsiz Vadi Rekreasyon Alanı

-Semt Merkezleri

-Yaşlı Yaşam ve Bakım Merkezi

-Toplam Kreş Sayısı 20’ye çıkacak

-Yeni Nikah Salonları

-Öğrenci Yurdu

-Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi

-Yedigöze İçme Suyu Projesi

-6 Yeni Atık Su Arıtma Tesisi

-Tarihi Yapıların Restorasyonu ile 4 Yeni Müze

-Pudu Hepa Kültür Yolu Haritalandırma ve İşaretleme Çalışması

-Karataş ve Yumurtalık Sahil Projeleri

-Tarım Enstitüsü

-Modern Mezhaba

-Geri Dönüşümcüler ve Nakliyatçılar Sitesi