Adana’nın ABD’ye ihracatı yüzde 50 arttı

ADANA/EKONOMİ

ADASO Başkanı Kıvanç, kasım ayında Adana’nın ihracatının 290 milyon 876 bin dolar olarak gerçekleştiğini, ocak-kasım dönemindeki toplam ihracatın ise bir önceki yıla göre yüzde 4.38’lik artışla 2 milyar 762 milyon 758 bin dolara ulaştığını açıkladı.

En büyük dış pazarlar ABD ve Irak

Kasım ayında Adana’dan en fazla ihracat yapılan ülkenin 27.2 milyon dolar ile ABD olduğunu açıklayan Kıvanç, bu ülkeyi 20.6 milyon dolar ile Irak ve 16.3 milyon dolar ile Rusya’nın takip ettiğini belirtti. Yılın ilk 11 ayında ise 246.3 milyon dolar ile Irak’ın ilk sırada yer aldığını ifade eden Kıvanç, ABD’nin 237.3 milyon dolar ile ikinci, İspanya’nın 175 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Kıvanç, “ABD’ye yapılan ihracatta dikkat çekici bir büyüme yaşandı. İlk 10 ülke içerisinde ihracatını en fazla artırdığımız ülke ABD oldu. Ocak-kasım döneminde ABD’ye ihracatımız yüzde 50’lik artışla önemli bir yükseliş sergiledi” dedi.

Kimya sektörü zirvede

Kıvanç, kasım ayında Adana’dan en fazla ihracat yapan sektörün 57.3 milyon dolar ile kimya olduğunu, bunu 45.5 milyon dolar ile tekstil ve hammaddeleri sektörünün takip ettiğini, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün de 35 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldığını kaydetti. Yılın ilk 11 ayında ise kimya 531.2, tekstil ve hammaddeleri 479.2, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ise 343.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

“Rakamlar, potansiyelimizin altında”

Adana’nın ihracat performansını iller sıralaması açısından değerlendiren Kıvanç, şöyle konuştu: “Kasım ayında Adana, Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde 1.49 pay ile 12’nci sırada yer aldı. Ocak-kasım döneminde ise yüzde 1.34 ile 13’üncü oldu. Mevcut ihracat rakamları Adana’nın potansiyelinin altında. Adana’nın sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve lojistik avantajları göz önüne alındığında, daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşmamız mümkün. Sanayicilerimizin azmi ve yeni yatırım alanlarıyla Adana, ülkemiz ekonomisine daha büyük katkılar sağlamaya devam edecek. Adana’nın üreticileri, kaliteli ürünleri ve dünya standartlarındaki üretim altyapısıyla küresel pazarlarda daha fazla söz sahibi olacak. Hedefimiz, Adana’yı sadece bölgesel değil, uluslararası bir üretim ve ihracat merkezi haline getirmek.”