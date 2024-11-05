Adana’nın ekim ihracatı yüzde 1,8 arttı

ADANA / EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Ekim 2024'te Adana’dan en fazla ihracat yapan sektörün 62.2 milyon dolar ile kimya olduğunu, bunu 51.5 milyon dolar ile tekstil ve hammaddeleri, 27.8 milyon dolar ile de otomotiv sektörlerinin izlediğini kaydetti. Kıvanç’ın verdiği bilgiye göre, ocak-ekim 2024 döneminde ise kimya sektörü 474 milyon dolarla lider oldu. Tekstil ve hammaddeleri 433.7 milyon dolar; hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 308.6 milyon dolarla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Ekimde ABD, ilk 10 ayda Irak önde

Ekim ayında Adana’dan en fazla ihracat yapılan ülkenin 27 milyon dolar ile ABD olduğunu dile getiren Kıvanç, bu ülkeyi 23 milyon dolar ile Irak ve 16 milyon dolar ile İspanya’nın takip ettiğini aktardı. Kıvanç, yılın ilk 10 ayında ise Irak’ın 225.7 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını, ABD’ye 210.1 milyon, İspanya’ya 159.1 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

İlin ihracat performansını değerlendiren Kıvanç, “Adana ekim ayında yüzde 1.32 pay ile Türkiye’de en fazla ihracat yapan 13’üncü il olurken, ocak-ekim döneminde aynı sırada yer aldı” dedi. Kıvanç, il ihracatındaki artışın umut verici ancak potansiyelin altında kaldığını vurgularken, “Adana, sanayicilerimizin azmi ve yeni yatırım alanlarıyla ülkemiz ekonomisine daha büyük katkılar sağlamaya devam edecek” diye konuştu.