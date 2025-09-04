Adana’nın ihracatı ağustosta azaldı, ilk 8 ayda artış var

ADANA/EKONOMİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı Ağustos 2025 verilerini değerlendiren Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 azalışla 243 milyon 930 bin dolarlık ihracat yaptığını açıkladı. Kıvanç, 2025 yılının ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 artışla 1 milyar 979 milyon dolara ulaşıldığını belirtti.

Kıvanç, konuyla ilgili açıklamasında küresel ticaretteki zorluklara dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Sanayicilerimiz, üretim gücü ve kararlılığıyla küresel pazarlardaki belirsizliklere rağmen yılın ilk 8 ayında ihracatımızı artırmayı başardı. Ağustos ayında yaşanan düşüş, önümüzdeki dönemde daha çok çalışmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Ancak yıl genelinde yakaladığımız artış, Adana sanayisinin direncini ve rekabetçiliğini bir kez daha göstermektedir.”

Ağustosta İspanya ilk sırada

Ağustos ayında Adana’dan en fazla ihracat yapılan ülkenin 19.2 milyon dolarla İspanya olduğunu açıklayan Kıvanç, bu ülkeyi 19.1 milyon dolarla ABD ve 17.5 milyon dolarla Irak’ın takip ettiğini söyledi. Ocak-ağustos 2025 döneminde ise en fazla ihracat yapılan ülkenin 147.8 milyon dolarla Irak olduğunu belirten Kıvanç, “Irak’ı 127.2 milyon dolarla İspanya ve 124.9 milyon dolarla İtalya izledi” dedi.

Kimya sektörü liderliğini koruyor

Ağustosta Adana’dan en fazla ihracat yapan sektörün 47.8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri olduğunu belirten Kıvanç, şöyle devam etti: “Bu sektörü 40.1 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, 35.6 milyon dolarla otomotiv endüstrisi takip etti. Ocak-ağustos döneminde ise 417.2 milyon dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü liderliğini sürdürdü, 326.2 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri ikinci sırada yer alırken, 232.1 milyon dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri üçüncü oldu.”

Adana’nın ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Kıvanç, “Sanayicilerimizin özverili çalışmalarıyla önümüzdeki aylarda daha güçlü performans sergileyeceğimize inanıyorum. Kentimizin stratejik konumu, gelişen lojistik altyapısı, nitelikli iş gücü ve farklı sektörlerdeki çeşitliliği, ihracatımızı çok daha ileriye taşıyacak en önemli unsurlardır. Kimya, otomotiv ve gıda sektörlerinde elde ettiğimiz başarılar, Adana sanayisinin rekabet gücünü her geçen gün artırmaktadır” yorumunu yaptı.