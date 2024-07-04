Adana’nın ihracatı ilk 6 ayda yüzde 3,3 arttı

ADANA / EKONOMİ

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, ilin ihracat performansını değerlendirdi.

Haziran ayındaki düşüşe rağmen ilk 6 aylık rakamların toplamda geçen yıla göre arttığını ifade eden Kıvanç, “Adana’nın haziran ayı ihracatı, 10 günlük Kurban Bayramının da etkisiyle, geçen yıl aynı aya göre yüzde 16.5 azalışla 186.4 milyon dolar oldu. Yılın ilk 6 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.3 artış ile 1 milyar 441 milyon dolar ihracat gerçekleşti” dedi.

Haziran 2024’te Adana’dan en fazla ihracat yapan sektörün 36.4 milyon dolar ile tekstil ve hammaddeleri olduğunu söyleyen Kıvanç, bu sektörü 28.3 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri ve 24.9 milyon dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinin takip ettiğini açıkladı. 2024 yılının ilk yarısında ise Tekstil ve Hammaddeleri 249 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığını belirten Kıvanç, “Bunu 239.2 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 195.5 milyon dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti” bilgisini verdi.

En fazla ihracat yapılan ülke Irak

Haziran 2024’te Adana’dan en fazla ihracat yapılan ilk üç ülkenin sırasıyla; 17.4 milyon dolar ile ABD, 16.2 milyon dolar ile Irak ve 13.2 milyon dolar ile İspanya olduğunu söyleyen Kıvanç, “Yılın ilk 6 ayında Adana’dan yapılan ihracatta ise Irak 132.3 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 102.2 milyon dolar ile ABD ve 94.1 milyon dolar ile İspanya takip etti” diye konuştu.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, ihracatı artırma hedefine değinirken, şunları kaydetti: "Adana, 2024 yılı itibariyle giderek artan stratejik önemiyle öne çıkıyor. İhracattaki bu olumlu gelişmeler bizi memnun etse de hedeflerimize ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğinin farkındayız. Şehrimiz, yeni yatırım alanları ve genişleyen üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisinin gelişimine daha fazla katkı sağlayabilecek olanaklara sahiptir. Gelecek dönemlerde ihracatımızın katlanarak artacağına olan inancımız tam. Adanalı sanayicilerimizin ülke ve bölge ekonomisine katkıları büyük önem taşıyor; onlara gerçekleştirdikleri başarılı ihracatlar için teşekkür ediyor, bu başarıların sürekli artarak devam etmesini diliyorum."