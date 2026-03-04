Adana'nın ihracatı şubatta yüzde 18 arttı, İspanya öne çıktı

ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, TİM’in açıkladığı şubat ihracat verilerini değerlendirdi. Kıvanç, Adana’nın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.8 artışla 266 milyon 34 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıklayan Kıvanç, 2026’nın ocak-şubat döneminde ise toplam ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 artışla 522 milyon 164 bin dolara ulaştığını söyledi.

Küresel ticaretteki dalgalanmalara rağmen Adana sanayisinin güçlü bir performans sergilediğini belirten Zeki Kıvanç, “Şubat ayında yakaladığımız yüzde 17.8’lik artış, sanayicilerimizin üretim kararlılığının ve rekabet gücünün somut göstergesidir. Yılın ilk iki ayında elde ettiğimiz yüzde 6.5’lik artış ise bu ivmenin sürdürülebilir olduğunu ortaya koymaktadır. Adana sanayisi, zorlu küresel şartlara rağmen ihracatta büyümeye devam etmektedir” dedi.

İspanya ilk sırada

Şubat ayında Adana’dan en fazla ihracat yapılan ülkenin 20.5 milyon dolarla İspanya olduğunu belirten Başkan Kıvanç, “İspanya’yı 17.7 milyon dolarla Irak ve 16.2 milyon dolarla Almanya takip etti” bilgisini verdi.

Lider sektör kimya

Şubatta en fazla ihracat yapan sektörün 53.5 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri olduğunu dile getiren Kıvanç, “Bu sektörü 38.8 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, 35.4 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü izledi” diye konuştu

Adana’nın ihracatının çok daha yukarı seviyelerde olması gerektiğini belirten Kıvanç “Adana’mız stratejik konumu, gelişen lojistik altyapısı ve nitelikli iş gücüyle ihracatta çok daha yüksek rakamlara ulaşabilecek potansiyele sahip. Sanayicilerimizin özverili çalışmalarıyla önümüzdeki aylarda bu artış trendini güçlendireceğimize inanıyorum” ifadesini kullandı.