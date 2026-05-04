Adana’nın ihracatında yüzde 35’lik rekor artış

Türkiye genelindeki ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ADASO Başkanı Kıvanç, şu bilgileri verdi:

“Ticaret Bakanlığımızın verilerine göre nisan ayı ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22.3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara yükselmiştir. 2025 yılı aralık ayında ulaşılan 26.3 milyar dolarlık rekorun ardından, bu rakamla tarihimizin en yüksek ikinci aylık ihracat değerine ulaşmış olduk. Nisan ayındaki 4.6 milyar dolarlık net artışta savunma sanayindeki ivme, talepteki toparlanma ve fazla iş günü sayısının etkisi büyüktür. Özellikle orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında yaşanan 2.4 milyar dolarlık artış ile Körfez ülkelerine yönelik ihracattaki toparlanma dikkat çekicidir. Körfez hattındaki kırılmalar neticesinde emek yoğun sektörlerdeki talebin ülkemize yönelmeye başladığını memnuniyetle gözlemliyoruz”

“Türkiye ortalamasının çok üzerindeyiz”

Kıvanç Adana’nın ihracatındaki tabloyu da şöyle değerlendirdi: “Adana olarak nisan ayında yakaladığımız yüzde 35.1’lik artış oranı ile Türkiye genelindeki yükselişin oldukça üzerine çıktık. Bu tablo, sanayicimizin küresel rekabette ne kadar çevik ve kararlı olduğunu göstermektedir. Yılın ilk dört ayını kapsayan ocak-nisan döneminde kentin toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.7 artarak 1 milyar 114 milyon 145 bin dolar seviyesine ulaştı.”

Nisan ayında Adana’dan en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında 27 milyon 267 bin dolar ile İspanya’nın geldiğini belirten Kıvanç, “Bu ülkeyi 23 milyon 234 bin dolar ile Almanya, 22 milyon 263 bin dolar ile İtalya takip etti” bilgisini verdi.

Sektörler açısından kimyanın açık ara liderliğini koruduğunu belirten Kıvanç şöyle devam etti: “Kimya sektörümüz nisan ayında 88 milyon 639 bin dolar ile birinci oldu. Bunu 50 milyon 389 bin dolar tekstil, 34 milyon 618 bin dolar ile otomotiv sektörlerimiz takip etti.”