Adana’nın ilk 8 aylık ihracatı yüzde 13.9 arttı

ADANA/EKONMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2026 yılı ağustos ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Başkan Kıvanç, Adana’nın ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.7 artışla 281 milyon 125 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini, Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.9 artarak 2 milyar 244 milyon 740 bin dolara ulaştığını söyledi.

Küresel ekonomide devam eden belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve uluslararası ticarette yaşanan dalgalanmalara rağmen Adana’nın üretim ve ihracat gücünü istikrarlı şekilde koruduğunu belirten Kıvanç, “İhracattaki artış, Adana sanayisinin üretim kapasitesini, ihracatçılarımızın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü ve kentimizin dış ticaretteki potansiyelini bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi.

Kıvanç, Adana’nın ihracatındaki artışın sürdürülebilir üretim ve ihracat açısından önemli bir gösterge olduğunu vurgulayarak, “Sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın karşı karşıya kaldığı maliyet baskılarına, küresel ticaretteki belirsizliklere ve rekabet koşullarındaki zorluklara rağmen ihracatımızdaki güçlü yükselişi son derece kıymetli buluyoruz. Adana’nın üretim ve ihracat kapasitesini daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

Ağustosta Irak, ilk 8 ayda İspanya zirvede

Adana’nın ihracat yaptığı ülkeler arasında ağustos ayında Irak’ın ilk sırada yer aldığını açıklayan Kıvanç, “Ağustos ayında Adana’dan en fazla ihracat 31 milyon 500 bin dolar ile Irak’a gerçekleştirildi. Irak’ı 23 milyon 300 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri ve 19 milyon 100 bin dolar ile Fransa takip etti. Bu tablo, Adana ihracatının farklı coğrafyalara yayılan güçlü bir pazar yapısına sahip olduğunu göstermektedir” ifadesini kullandı. Kıvanç, ocak-ağustos ise Adana’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkenin 166 milyon dolar ile İspanya olduğun kaydetti. Kıvanç, “İspanya’nın ardından 157 milyon 100 bin dolar ile Irak ve 151 milyon 400 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri geliyor” bilgisini verdi.

Kimya sektörü liderliğini sürdürüyor

Kkimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ağustos ayında da Adana ihracatında ilk sırada yer aldığını belirten Kıvanç, şöyle devam etti: “Kimyevi maddeler ve mamulleri 82 milyon 100 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Bunu 40 milyon 900 bin dolar ile tekstil ve hammaddeleri, 35 milyon 200 bin dolar ile otomotiv endüstrisi takip etti. Ocak-ağustos döneminde ise kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz 593 milyon 200 bin dolar ile liderliğini sürdürdü. Tekstil ve hammaddeleri sektörümüz 356 milyon 700 bin dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz ise 242 milyon 800 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.”