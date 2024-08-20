Adana’nın yeni rektörleri görevlerine başladı

ADANA / EKONOMİ

ÇÜ Rektörlüğü görevini Prof. Dr. Meryem Tuncel'den devralan Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, yeni dönemde üniversitenin yönetiminde önemli adımlar atmayı hedeflediğini söyledi. Prof. Dr. Meryem Tuncel’e üniversiteye katkılarından dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Beriş, Çukurova Üniversitesi'nin bilimsel çalışmalarını ve eğitim kalitesini daha ileriye taşımak için büyük bir kararlılıkla çalışacağını belirtti. Rektör Prof. Dr. Beriş, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tensipleriyle atandığım Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü görevine bugün başladım. Güvenleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunarım” ifadesini kullandı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Adnan Sözen, görevi Prof. Dr. Mehmet Tümay'dan teslim aldı. Törende konuşan Prof. Dr. Tümay, ATÜ'de görev yaptığı 8 yılda üniversiteyi akademik olarak iyi yerlere getirdiklerini belirterek yeni Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen'e ‘hayırlı olsun’ dedi. Rektör Prof. Dr. Sözen de “Yaptıklarınıza katma değerler katarak üniversitemizi daha yükseklere çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız. Bu vesileyle her zaman desteklerinize ihtiyacımız var. Elimizden geldiğince uluslararası tanınırlığını artırmaya çalışacağız” diye konuştu. Prof. Dr. Sözer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Beriş

Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden 1998'de mezun oldu. 2010’da doçent, 2016’da profesör unvanı aldı. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nde akademik kariyer yaptı. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak görev aldı.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Sözen

Akademik kariyerine Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde başlayan Prof. Dr. Adnan Sözen, 2003 yılında öğretim üyesi, 2005 yılında doçent, 2011'de de profesör unvanı aldı. 2017-2019 yılları arasında Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.