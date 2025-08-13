Adana’ya 830 milyon liralık spor tesisleri yapılacak

ADANA/EKONOMİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Adana’ya toplam 830 milyon 50 bin liralık spor yatırımı ödeneği gönderildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, bu ödenek ile Adana’nın spor altyapısının güçleneceğini belirterek “İlimizde gençlerimizin ve sporcularımızın en modern tesislerde spor yapabilmesi için önemli bir adım attık” dedi.

Adana’nın amatör ve profesyonel branşlarda elde ettiği başarılarla sporun her dalında adını duyurmuş bir şehir olduğunu belirten Vali Köşger, “Bu yatırımlar hem genç sporcularımızın yetişmesine hem de toplum sağlığına büyük katkı sağlayacak” ifadesini kullandı. Yatırımlar tamamlandığında Adana’nın her köşesinde gençlerin spor yapma olanağının artacağını vurgulayan Vali Köşger, “Geçmişten günümüze pek çok branşta Türkiye’ye değerli isimler kazandıran, tarihi boyunca yetiştirdiği sporcuları, kazanılan madalyaları ve amatör ruhunu profesyonel başarılarla birleştiren köklü spor kültürüyle tanınan Adana’mız, gerçekleştirilecek yeni spor yatırımlarıyla daha da güçlü bir spor altyapısına sahip olacak” yorumunu yaptı.

Yapılacak tesisler

-Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 147 milyon TL değerinde 2 adet spor salonlu gençlik merkezi.

-Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde 141.25 milyon TL değerinde 5 adet nizami futbol sahası (500 seyirci kapasiteli, aydınlatmalı ve sentetik çim zeminli).

-Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 217 milyon TL değerinde 765 seyirci kapasiteli 2 adet spor salonu.

-Sarıçam ilçesinde 280 milyon TL değerinde 1.000 kişilik spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu ile muhtelif ilçelere 44.8 milyon TL değerinde 16 adet halı saha.