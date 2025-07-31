Adanus Plastik üretim sürecinde ‘tam izlenebilirlik’ sistemi kurdu

Eray ŞEN/ADANA

Geri dönüşüm sektöründe 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Adanus Plastik, yoğun Ar-Ge ve teknolojik yatırımlar sonucunda, üretim sistemini Avrupa ülkelerinin mevzuatı ile uyumlu hale getirdi. Avrupa’dan işlenmek üzere gönderilen atık malzeme geri dönüşüm sürecinin bütün aşamalarında izlenebiliyor.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Adanus Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) üç tesiste yıllık 250 bin ton hurda işleme kapasitesine sahip olduklarını söyledi. Hammadde ile birlikte ambalaj malzemesi, çöp torbası, market çantası ve tek kullanımlık endüstriyel ambalajlar ürettiklerini ifade eden Gök, ürünlerini iç pazarın yanı sıra yurt dışında 15 fuarda yer alarak dış pazara sunduklarını kaydetti.

Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Gök, “Adanus Plastik olarak sektördeki makinelerin üretim hatlarının iyileştirilmesinde, analogdan dijitale, dijitalden otonoma geçmesinde, şu anda da yapay zeka destekli süreçlerin devreye girmesinde, kendimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda sürekli Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz” dedi. İzlenebilirlik konusunda kurdukları sistem hakkında bilgi veren Gök, şunları söyledi:

“İngiltere’nin bir bölgesinden bir atık gönderildiğinde, işletmeme girişinden, depodaki stok yerine, üretime alınmasından nihai mamulde hangi üründe kullanıldığına kadar takip edecek sistemi kurmuş durumdayım. İzlenebilirliğim tam. Nihai ürünü hangi hurdadan yaptığımı görüyorum, ileride tüketici de görebilecek, çalışmalarımız devam ediyor. Ama benden alan toptancı bunu görüyor ya da denetim firmaları vasıtasıyla bunu belgeliyoruz.”

“Avrupa, atığının dönüştürüldüğünden emin olmak istiyor”

Kurdukları sistemin Avrupa’nın atık konusundaki genel yaklaşımına uygun olduğunu ifade eden Gök, şu değerlendirmeyi yaptı: “Avrupa diyor ki; ‘benim atığımın gerçekten dönüşüp dönüşmediğini görmek istiyorum. Kontrol edemediğim Uzakdoğu ülkeleri ya da üçüncü dünya ülkelerine atıklarımı yollamak istemiyorum. Malı dönüştürüyor mu yoksa doğada tekrar gömüyor mu takip edemiyorum.’ Hurdanın dönüştürülmesini izlemek istiyorum derken bunu da bir hammadde olarak kabul ediyor ve bundaki rantı da başka ülkelere kaptırmak istemiyor. ‘Hurdayı yollayacağım ülkenin en az benim kadar toplama ayırma sistemi olması lazım’ diyor. Bu noktada ülkemizde sanayiciye, otoriteye, devlete, vatandaşa, özellikle belediyelere düşen görev, atığı kaynağında ayrıştırmak.”

"Ağır sanayinin etkilerini geri dönüşümle azaltacağız"

Türkiye’nin karbon ayak izinde en büyük sorumluluğu olan konuların; demir çelik, otomotiv ve çimento sektörleri olduğuna dikkat çeken Gök, şunları söyledi: “Ağır sanayi karbon ayak izinde sıkıntılı durumda. Bunların yükünü GES’ler, RES’ler ve nükleer enerji alacak. Biz zaten hidroelektrikte fena değiliz. Baş ağrımız kömür santralleri ve doğal gaz çevrim santralleri. Bunların oluşturduğu karbon ayak izini kim karşılayacak? Orman Bakanlığı diktiğimiz ağaçları toplayacak, numaralayacak, ‘şu kadar ağacım var, şu kadar karbonu nötr hale getiriyor’ diyecek. Biz de geri dönüşüm sektörü olarak ağır sanayinin etkilerinin azaltılmasına katkı sağlayacağız. Karbon ayak izi az hammadde üreteceğiz. Doğadaki hurda plastiği geri dönüştürdüğümüz için artı katkıda bulunacağız. Karbon ayak izinde ülkemize artı puan kazandıracağız. Temiz, sürdürülebilir, izlenebilir üretim yapan firmalar ülke için avantaj oluşturacak. Dünya sınırlı bir kaynak, sınırlı oksijen var. Bunu en verimli şekilde kullanmamız lazım.”

Türkiye geri dönüşümde Çin’den sonra 2’nci sırada

Türkiye’nin atık sektörü açısından dünyada Çin’den sonra ikinci ülke olduğunu belirten Gök, “Adanus olarak yaklaşık 42 yıllık geçmişimizle Adana’da sektörün en eskilerindeniz. Makine hatlarımız geçmişe göre daha teknolojik ve kapasiteli hale geldi. Son 10 yılda kapasitemiz beş katına çıktı. Geçen yıldan bu yıla da yüzde 100 kapasite artışımız var. Önümüzdeki dönem için Kozan’da 42 dönüm yer aldık, orada da bir tesis kuracağız” bilgisini verdi.