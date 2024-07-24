ADASO, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına katıldı

ADANA / EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO), Avrupa Birliği (AB) çapındaki 151 merkezden oluşan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM) ağına katıldı. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye'den 5 konsorsiyumun ağa dahil almaya hak kazandığını belirterek, “Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda öncü olacak konsorsiyumlardaki kurumları tebrik ediyor, Dijital Avrupa Programı'nda büyük başarılara imza atmayı umuyoruz” dedi.

Dijital Avrupa Programı'nın en önemli mekanizmalarından biri olan ADİM ağında yer alacak projelerin belli olduğunu belirten Kıvanç, "Avrupa Komisyonunun çağrısı sonucunda, AB çapındaki 151 merkezden oluşan ADİM ağına ülkemizden 5 konsorsiyum dahil olmaya hak kazandı. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası koordinatörlüğünde 'AI EDIH Türkiye', Adana Sanayi Odası koordinatörlüğünde 'EDIH Anadolu', İTTM Tarım Teknolojileri Girişim AŞ koordinatörlüğünde 'Agrinnovative EDIH', İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği koordinatörlüğünde 'MİDAS' ve Trakya Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde 'EDIH West Marmara' projeleriyle dijital dönüşüm yolculuğumuzda önemli adımlar atacağız. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda öncü olacak konsorsiyumlardaki kurumları tebrik ediyor, Dijital Avrupa Programı'nda büyük başarılara imza atmayı umuyoruz" diye konuştu.

Kıvanç, ADİM ağına dahil olmanın Adana Sanayi Odası ve Türkiye'nin dijitalleşme hedefleri için büyük bir fırsat olduğunu vurgularken, dijital dönüşümde öncü projelerin hayata geçirilmesi için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. Kıvanç, projenin bölge sanayisi için önemini şöyle anlattı:

“Bu proje, bölgemiz sanayisinin dijitalleşme yolculuğunda büyük bir adım. ADİM ağına dahil olmak, bölgemizin rekabet gücünü artıracak ve sanayimizin uluslararası standartlarda dijital çözümler geliştirmesine olanak tanıyacaktır. Bu sayede KOBİ'lerimizin ve büyük sanayi kuruluşlarımızın dijital dönüşüm kapasitelerini güçlendireceğiz. Bölgemizin Türkiye'nin dijital ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir merkez haline gelmesi için tüm gayretimizle çalışacağız. Adana Sanayi Odası’nın koordinatör olarak yer aldığı konsorsiyumun paydaşları Adana Model Fabrika, Gaziantep Model Fabrika, Çukurova Kalkınma Ajansı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Konya Karatay Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Çukurova Teknokent, İskenderun Teknokent, Kahramanmaraş Teknokent, Osmaniye Teknokent, Antakya Organize Sanayi Bölgesi, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’dir. Paydaşlarımızla birlikte bu projeyi büyük başarılarla tamamlayacağımıza olan inancımız tamdır.”