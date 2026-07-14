ADASO Başkanı Kıvanç: 15 Temmuz tarihi bir dönüm noktasıdır

ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10’uncu yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Kıvanç mesajında, 15 Temmuz'un, Türk milletinin devletine, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

ADASO Başkanı Kıvanç, mesajında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine yönelik gerçekleştirilen hain FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O karanlık gecede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletimiz büyük bir cesaret ve kararlılıkla meydanlara çıkarak milli iradeye sahip çıkmış, devletimizin bekasına yönelik tehdidi bertaraf ederek tarihe geçen destansı bir mücadele ortaya koymuştur. 15 Temmuz, milletimizin birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde hiçbir gücün Türkiye'nin geleceğine yön veremeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Devletimizin kararlı duruşu ve milletimizin sarsılmaz iradesi sayesinde ülkemiz, demokrasisini ve anayasal düzenini korumayı başarmıştır.”

İş dünyası olarak 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bugün de demokrasiye, milli iradeye ve ülkenin istikrarına sahip çıkmaya devam ettiklerini belirten Kıvanç, şöyle devam etti: “Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan sanayiciler olarak, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunmayı, üretim gücümüzü ve rekabetçiliğimizi artırmak için çalışmayı sürdürüyoruz. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece Türkiye'nin her alanda daha güçlü yarınlara ulaşacağına olan inancımız tamdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde; vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin yazdığı bu demokrasi destanı, birlik ve beraberliğimizin en güçlü simgelerinden biri olarak daima yaşayacaktır.”