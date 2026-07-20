ADASO Başkanı Kıvanç: Adana sanayisi ilk 1000’de 31 firma ile gücünü tescilledi

ADANA/EKONOMİ

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025” araştırmasında Adana’dan 15 sanayi firması listede yer aldı.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, İSO İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmalarının açıklanmasıyla birlikte, 2025’de Adana’nın en büyük bin sanayi kuruluşu arasında toplam 31 firmayla temsil edildiğini söyledi. Kıvanç, İSO İlk 500 listesinde 16, İkinci 500 listesinde 15 Adana firması bulunduğunu, bu sonucun Adana sanayisinin üretim gücünü, rekabetçiliğini ve istikrarlı büyümesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

İSO İkinci 500 sonuçlarını değerlendiren Kıvanç, “Bu tablo, kentimizin üretim altyapısının, sanayi kültürünün ve girişimcilik gücünün her geçen yıl daha da geliştiğini göstermektedir. Özellikle İSO İkinci 500 listesinde Adana'nın yükselişi dikkat çekicidir. 2024 yılında listede 12 Adana merkezli firmamız yer alırken, 2025 yılında bu sayı 15'e yükselmiştir. Böylece Adana'nın İkinci 500'de temsil gücü bir yılda yüzde 25 artış göstermiştir. Bu artış, kentimizde üretim kapasitesinin ve sanayicimizin rekabet gücünün güçlenmeye devam ettiğinin önemli bir göstergesidir” dedi.

"Üretimden net satışlar 45.2 milyar TL’ye ulaştı"

İSO İkinci 500 listesinde yer alan Adana firmalarının üretim performansına da dikkat çeken Başkan Kıvanç, şöyle konuştu: “2025 yılı İSO İkinci 500 listesinde yer alan 15 Adana firmamızın üretimden net satışları toplam 45 milyar 170 milyon 142 bin 669 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu rakam, firmalarımızın zorlu ekonomik koşullara rağmen üretimlerini sürdürdüğünü, katma değer oluşturmaya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.

2024 yılında İSO İkinci 500 listesinde yer alan 12 firmamızın üretimden net satışları 31.1 milyar TL olarak gerçekleşmişti. 2025’de hem firma sayısının 15'e yükselmesi hem de üretimden net satışların 45.2 milyar TL seviyesine ulaşmasıyla birlikte, 2024 yılına göre yaklaşık yüzde 45.2 oranında artış sağlanmıştır. Bu gelişme, Adana sanayisinin yeniden güçlü bir ivme yakaladığını ortaya koymaktadır.

İlk 500 listesinde yer alan firmalarımızın güçlü performansının ardından İkinci 500 listesinde de 15 firmamızın yer alması, Adana sanayisinin sürdürülebilir büyümesini ve üretim çeşitliliğini teyit etmektedir. Ayrıca üretim tesisleri Adana'da bulunmasına rağmen şirket merkezleri farklı illerde olduğu için başka şehirler adına değerlendirilen çok sayıda büyük sanayi kuruluşumuz bulunmaktadır. Bu durum, Adana'nın gerçek üretim kapasitesinin ve ekonomik katkısının resmi verilerin de üzerinde olduğunu göstermektedir.”

"Hedefimiz daha fazla firmayla ilk binde yer almak”

İlk 500 ve İkinci 500’de yer alan toplam 31 Adana firmasının 2025 yılı üretimden net satışlarının ise 208 milyar 940 milyon 669 bin 188 TL'ye ulaştığını açıklayan Kıvanç, şöyle devam etti:

“Bunun 163.8 milyar TL'si İlk 500'de, 45.2 milyar TL'si ise İkinci 500'de yer alan firmalarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, üretim tesisleri Adana'da bulunmasına rağmen şirket merkezleri farklı illerde olduğu için başka şehirler adına değerlendirilen sanayi kuruluşlarımız ile isimlerini açıklamayan firmalarımızın üretimden net satış rakamları ile üretimlerini dikkate alındığında, Adana sanayisinin ulaştığı gerçek üretim büyüklüğünün ve ekonomik katkısının bugün açıklanan rakamların çok daha üzerinde olduğunu özellikle ifade etmek isterim.

Yeni organize sanayi bölgelerimiz, devam eden yatırımlarımız, güçlü lojistik altyapımız ve nitelikli insan kaynağımız sayesinde önümüzdeki yıllarda hem İlk 500 hem de İkinci 500 listelerinde daha fazla Adana firmasını görmeyi hedefliyoruz.”

Listeye giren Adana firmaları

2025 yılı İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Adana firmaları ve listedeki sıraları şöyle: Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş. 53, Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 92, Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 99, Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. 115, Tat Nişasta San. ve Tic. A.Ş. 124, Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve San. Tic. A.Ş. 155, Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. 250, Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. 254, Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 342, ismi açıklanmayan firma 358, Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 371, Güney Çelik Hasır ve Demir Mamulleri San. Tic. A.Ş. 452, ismi açıklanmayan firma 465, Kıvanç Enerji Üretim A.Ş. 476. ve Erbey Dokuma İplik San. ve Tic. A.Ş. 496.