ADASO Başkanı Kıvanç: “İş mevzuatındaki katılıklar, istihdamın artmasını engelliyor”

Eray ŞEN/ADANA

Yargıtay Başkanlığı, Çukura Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Adana Barosu ve Adana Sanayi Odası’nın ‘ADASO) birlikte düzenlediği "Güncel Gelişmeler Işığında İş Hukuku Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri Semineri” Adana Ticaret Odası (ATO) salonunda yapıldı.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, daha sonra sırasıyla; Adana Barosu Başkanı Volkan Böke, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Yargıtay 1.Başkan Vekili Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Adana Valisi Mustafa Yavuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek söz aldı.

Toplantının ev sahibi ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, konuşmasında iş dünyası, çalışma hayatı ve iş mevzuatına ilişkin görüşleri ve sorunları dile getirdi. Düzenlenen etkinliğin 2015 yılından bu yana 5’inci kez yapıldığını hatırlatan Kıvanç, bu tür toplantılarla, çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek ve iş dünyası ile yargı camiası arasında sürdürülebilir bir iş birliği platformu oluşturmak istediklerini söyledi.

“İstihdamın üzerindeki yük hiçbir ülkede yok”

Türkiye’de istihdam üzerindeki yüklerin hiçbir ülke ile kıyaslanmayacak düzeyde fazla olduğunu savunan Kıvanç, “Rekabet ettiğimiz ülkelerin hiç birinde mevzuatımızda yer alan işsizlik sigortası, iş güvencesi tazminatı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve sendikal tazminatın tamamı bir arada bulunmuyor. İstihdamın artırılabilmesi için; işsizlik sigortası, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş güvencesi tazminatı ve sendikal tazminat bir bütün olarak ele alınarak rekabet ettiğimiz ülkelerin uygulamalarına benzer düzenlemeler yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

“İşe iade davaları ek tazminat davasına dönüşüyor”

İş Kanunu’nun iş güvencesiyle ilgili maddelerinde düzenlenmiş olan işe iade süreçlerinin iş güvencesi ve işe iade amacına hizmet etmediğini dile getiren Kıvanç, “Bu davalar, uygulamada işe iade değil, ek tazminat davasına dönüşmüş durumda. Mevcut düzenleme ve uygulamalar, işçi ile işveren arasındaki sorunu çözmediği gibi, iş barışını bozmakta, yeni uyuşmazlıklara ve yeni davaların açılmasına neden olmaktadır. Oysa bir dava açılıp sonuçlandığında, sorunu baştan ve kesin olarak çözmelidir” diye konuştu. Kıvanç, benzer olaylara Bölge Adliye Mahkemelerinin çok farklı kararlar verdiğine dikkat çekti.

“En katı istihdam piyasası Türkiye’de”

Tüm OECD ve G20 ülkeleri arasında en katı istihdam piyasasının Türkiye’de olduğunu vurgulayan Kıvanç, iş mevzuatında yer alan katılıkların istihdamın artmasına engel olduğunu, işletmelerimin rekabet gücünü azalttığını söyledi. Kıvanç, “Artık gençlerimiz esnek çalışmak istiyor. Uzaktan çalışma ve dijital çalışmaların mevzuatta net bir şekilde düzenlenmesi, İş Kanunu’muzda yer alan; alt işveren, belirli süreli iş sözleşmeleri, deneme süresi, denkleştirme, esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma ve kısmi zamanlı çalışmaların önündeki uygulama engellerinin kaldırılması gerekiyor” ifadesini kullandı.

İstihdam üzerindeki yüklerin rekabet ettikleri ülkelerin çok üzerinde olduğunu dile getiren Kıvanç, şu değerlendirmeyi yaptı: “Gelir vergisinin ilk basamağı geçmişte asgari ücretin yaklaşık 22 katıydı, bugün ise 6 katına düşmüş durumda. Gelir vergisi basamakları o kadar daraltılmış durumda ki 3-4 ayda, bir üst basamaktaki oran uygulanmaya başlıyor. Benzer bir durum SGK Prime esas tavan ücretinde yaşanıyor. Tavan ücret geçmişte asgari ücretin 5 katı olarak uygulanırken bugün 9 kat olarak uygulanıyor.”