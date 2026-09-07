ADASO Başkanı Kıvanç, OVP’yi değerlendirdi: “Üretim ve yatırım ortamı güçlendirilmeli”

ADANA/EKONOMİ

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adana Sanayi Odası (ADASO) Zeki Kıvanç, programın ekonomik istikrarın güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyüme açısından önemli bir yol haritası sunduğunu belirtti. Sanayicinin rekabet gücünü artıracak adımların kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Kıvanç, şöyle devam etti:

“Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık dönemde izleyeceği politikaların ortaya konulması, iş dünyamız açısından öngörülebilirliğin güçlendirilmesi bakımından önem taşıyor. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi, fiyat istikrarının sağlanması ve mali disiplinin korunması, sürdürülebilir büyümenin temel şartları arasında yer alıyor. Türkiye ekonomisinde fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve mali disiplinin korunmasını, sürdürülebilir büyümenin temel unsurları olarak görüyoruz. Bu hedeflerin kararlılıkla uygulanması, iş dünyamızın yatırım ve üretim kararlarında öngörülebilirliğin güçlenmesine önemli katkı sağlayacaktır. Sanayimizin üretim kapasitesinin korunması ve rekabet gücünün artırılması öncelikli konularımız arasında yer almalıdır. Özellikle enerji, hammadde ve lojistik başta olmak üzere üretim maliyetlerini artıran unsurların azaltılması, sanayicimizin hem iç hem de dış pazarlardaki rekabetçiliği açısından büyük önem taşıyor.”

Küresel ticarette korumacılığın arttığı, ticaret savaşlarının ve jeopolitik belirsizliklerin küresel ekonomiyi zorladığı bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Kıvanç, şunları kaydetti: “Böyle bir ortamda ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat gücünü koruyacak politikaların daha da güçlendirilmesini önemli buluyoruz. İhracatçılarımızın mevcut pazarlardaki gücünü koruması ve yeni pazarlara ulaşabilmesi için destek mekanizmalarının geliştirilmesi, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimin teşvik edilmesi gerekiyor. Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmasının yolu, daha fazla üretmek kadar daha yüksek katma değer üretmekten geçiyor.”

“Reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı”

Reel sektör açısından finansmana erişimin kolaylaştırılmasının da büyük önem taşıdığını ifade eden Kıvanç, “Sanayicimizin yatırım yapabilmesi, kapasitesini artırabilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacını karşılayabilmesi için uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman imkanlarının güçlendirilmesini bekliyoruz. Bununla birlikte, kamu ile reel sektör arasındaki istişarenin daha etkin ve sürekli hale getirilmesini önemsiyoruz. Sahada yaşanan sorunların ve sanayicimizin ihtiyaçlarının politika yapım süreçlerine doğrudan yansıtılması, uygulamaların başarısını ve etkinliğini artıracaktır.

Önümüzdeki dönemde yerli üretim kapasitemizin korunması, stratejik sektörlerimizin güçlendirilmesi ve dış pazarlardaki rekabet gücümüzün artırılması amacıyla kapsamlı bir Sanayi Koruma Stratejisinin oluşturulmasını gerekli görüyoruz” dedi.