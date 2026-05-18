ADASO Başkanı Kıvanç: “Sanayici, teknoloji dönüşümüne öncülük etmeli”

ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Adana Bilişimci İş İnsanları Derneği (ABİAD) iş birliğiyle düzenlenen "Vergi Denetiminde Dijital Dönüşüm ve İŞKUR İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı" iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda; vergi denetim süreçlerinde devreye alınan yeni dijital uygulamalar, yapay zeka destekli denetim mekanizmaları, artan cezai yaptırımlar ve işletmelerin rekabet gücünü artıracak İŞKUR istihdam destekleri konuşuldu.

ADASO’da gerçekleştirilen etkinliğe Adana Defterdarı Ahmet Balıkcı, Vergi Denetim Kurulu Adana Denetim Daire Başkanı Mesut Kesmen, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Vergi Denetim Kurulu Adana Denetim Daire Başkan Yardımcısı Melih Akcan, Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Levent Deniz, ABİAD Başkanı Fenil Yavuz, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Ergin Koluman ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

Kıvanç: “Küresel ölçekte teknoji devrimi yaşanıyor”

Açılış konuşmasını yapan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, küresel ölçekte büyük bir teknolojik devrim yaşandığına dikkat çekerek sanayicilerin ve iş insanlarının bu dönüşüme öncülük etmesi gerektiğini belirtti. Kıvanç, şöyle devam etti: "Artık sadece üretim bantlarımızda değil, mali süreçlerimizde ve kamu ile olan ilişkilerimizde de dijitalleşme bir tercih değil, zorunluluktur. Teknolojinin getirdiği şeffaflık ve hız, iş süreçlerimizi kolaylaştırırken bizlere yeni sorumluluklar yüklüyor. Ekonomik sürdürülebilirliğin en temel taşlarından biri de istihdamdır. İŞKUR tarafından sağlanan güncel teşvikler, işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak adına hayati öneme sahip. Bugün burada uzmanlardan alınacak bilgiler, işletmelerimizin gelecekteki yol haritası için birer mihenk taşı olacaktır."

Yavuz: "Adana’da yeni bir teknoloji gücü doğuyor”

ABİAD Başkanı Fenil Yavuz ise Adana'nın yazılımdan yapay zekaya, siber güvenlikten otomasyona kadar güçlü bir teknoloji ekosistemi inşa ettiğini vurguladı. Yavuz, ABİAD bünyesindeki yüzlerce firmanın binlerce kişilik istihdam sağladığını ifade ederek, "Gelecek beklenmez, gelecek birlikte inşa edilir. Günümüzde dijitalleşen vergi süreçlerini doğru anlamak ve devletimizin sunduğu teşviklerden etkin şekilde yararlanmak, iş dünyamızın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Balıkçı: “Başkasına ait hesap kullanımı risk taşıyor”

Adana Defterdarı Ahmet Balıkcı da yeni vergi mevzuatı, saha denetimleri ve vergi cezaları hakkında bilgi verdi. Balıkçı, "Gerek bizim yaptığımız denetimler, gerekse bakanlığımızın diğer inceleme birimlerinin yürüttüğü çalışmalarda temel amacımız mükelleflerimize ceza kesmek değil, vergi adaletini sağlamaktır. Biz az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak istiyoruz; vergi adaleti de zaten budur” diye konuştu. Başkasına ait iban kullanarak ticari işlem gerçekleştiren mükellefler hem kendileri hem de hesap sahibi açısından her bir işlem için ciddi mali sonuçlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunan Balıkçı, şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızı mağduriyet yaşamamaları adına tüm ticari işlemlerini kendi adlarına kayıtlı banka hesapları üzerinden yürütmeleri büyük önem taşımaktadır. Benzer şekilde, başkasına ait POS cihazlarını veya ödeme araçlarını kullananlara da hem cihazı kullandıran hem de kullanan iki taraflı olarak yine ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler."